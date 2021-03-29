Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karışan 7 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 2´si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının artması polis ekiplerini harekete geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ve çok sayıda parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2´sinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-29 14:57:24



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