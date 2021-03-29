Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karışan 7 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 2´si adli kontrolle serbest bırakıldı.
İnegöl ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığının artması polis ekiplerini harekete geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek belirledikleri 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ve çok sayıda parça ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2´sinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-29 14:57:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.