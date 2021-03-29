Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiği fırlayıp, restoranın otoparkında duran otomobile çarptı. Çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.

Olay İstanbulBursa yolunda Marzim tesisleri önünde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Özcan (32) idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arka lastiği, seyir halindeyken yerinden fırladı. Yolda yuvarlanan tekerlek, restoranın otoparkında bulunan ve restoran çalışanına Aykut Sezgin’e ait 16 LMF 30 plakalı otomobile çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lastiğin koptuğu anda restoran önünde herhangi bir vatandaşın olmaması faciayı engelledi. Ana yolda seyir halinde olan kamyonun kopan lastiğinin otoparka girip otomobile çarptığı anlar restoranın güvenlik kameralarına ân be ân yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.