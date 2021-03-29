Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı

İHA

Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonun lastiği fırlayıp, restoranın otoparkında duran otomobile çarptı. Çevrede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Olay İstanbulBursa yolunda Marzim tesisleri önünde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Özcan (32) idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arka lastiği, seyir halindeyken yerinden fırladı. Yolda yuvarlanan tekerlek, restoranın otoparkında bulunan ve restoran çalışanına Aykut Sezgin’e ait 16 LMF 30 plakalı otomobile çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lastiğin koptuğu anda restoran önünde herhangi bir vatandaşın olmaması faciayı engelledi. Ana yolda seyir halinde olan kamyonun kopan lastiğinin otoparka girip otomobile çarptığı anlar restoranın güvenlik kameralarına ân be ân yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H indeksi” listesinde
YEREL HABERLER BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H ...
Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi ...
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi
YEREL HABERLER Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi
Köpeklere özel kuaför bakımı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Köpeklere özel kuaför bakımı/ Ek fotoğraflar
Taksicilere denetim
YEREL HABERLER Taksicilere denetim
(Özel) PKK’nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı Terör örgütü PKK’dan kaçtığı için babası şehit edilen Talat Minaz, 27 yıl sonra ölmüş babasının kemiklerini gömüldüğü yerde buldu Talat Minaz: "Biz bir kere ölmedik. Her gün öldük. Yıllarca bizi öldürdüler’’ "Kız kardeşim olaylardan etkilendiği için kendini camdan atarak intihar etti" "Babam gelir diye erkek kardeşime isim koyamadık" "Diyarbakır’daki annelere katılacağım. Onlara destek olacağım. Çünkü onları en iyi ben anlarım"
YEREL HABERLER (Özel) PKK’nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla ...
Yıldırım’da ‘yol’ hamlesi
YEREL HABERLER Yıldırım’da ‘yol’ hamlesi
İnegölspor umudunu koruyor
YEREL HABERLER İnegölspor umudunu koruyor
1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor
YEREL HABERLER 1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren ...
Köpeklere özel kuaför bakımı 
YEREL HABERLER Köpeklere özel kuaför bakımı 
Karacabey’de kanalizasyon hatları ihaleye çıkıyor
YEREL HABERLER Karacabey’de kanalizasyon hatları ihaleye çıkıyor
Tobb Gıda Sanayi Meclisi, sektörün meselelerini görüştü
YEREL HABERLER Tobb Gıda Sanayi Meclisi, sektörün meselelerini ...
Bursa'da 60 yaş ve üzeri aşılama çalışmaları başladı Bursa’da aşılamada 600 bin rakamına ulaşıyor!
YEREL HABERLER Bursa'da 60 yaş ve üzeri aşılama çalışmaları ...
Osmangazi’den 189 bin erişimli eğitim rekoru
YEREL HABERLER Osmangazi’den 189 bin erişimli eğitim rekoru
'Yürek Kalemi'nden şiir dostlarına
YEREL HABERLER 'Yürek Kalemi'nden şiir dostlarına
Mustafakemalpaşalı sporcu ödülle döndü
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalı sporcu ödülle döndü
Bursaspor kadro değerini üçe katladı
YEREL HABERLER Bursaspor kadro değerini üçe katladı
Bahar aylarında göz alerjisine dikkat
YEREL HABERLER Bahar aylarında göz alerjisine dikkat
Ardahanlılar başkanını seçti
YEREL HABERLER Ardahanlılar başkanını seçti
(Özel) Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi Bursa'da kızıyla birlikte yaşayan kadının kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
YEREL HABERLER (Özel) Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı ...
Diplomalı börekçi
YEREL HABERLER Diplomalı börekçi
Bilecikliler Derneğin yeni Başkanı Erdoğan Mısırlı
YEREL HABERLER Bilecikliler Derneğin yeni Başkanı Erdoğan Mısırlı
Bursa'da bir garip olay...Otomobili çalacaktı, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
YEREL HABERLER Bursa'da bir garip olay...Otomobili çalacaktı, 10 ...