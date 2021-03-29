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BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H indeksi” listesinde

İHA

BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H indeksi” listesinde

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Alper ile Doç. Dr. Cihan Döğer’in hazırladığı “Türkiye Akademik Performans Analizi2021” yayımlandı.
Son beş yılda ve toplam üniversite, temel alan ve branşa göre en üretken ve etkili bilim insanları belli oldu. Google Scholar profillerine göre Türkiye'de üniversite, branş ve temel alanlarda son beş yıl ve toplamda atıf, i10 indeksi ve H indeksi ve trendleri en yüksek 10.000 akademisyen araştırması Researchgate’te yayınlandı. İlk 6000 öğretim elemanının yer aldığı bir önceki listede 99 akademisyen ile temsil edilen Bursa Uludağ Üniversitesi, güncellenen ve ilk 10.000 akademisyenin sıralandığı listede yer alan akademisyen sayısını 208’e çıkardı. İlk 10.000 akademisyenin kurumlara göre dağılımının da yapıldığı listede BUÜ 9. sırada yer aldı.
BUÜ’nünen fazla atıf alan, İ10 ve en yüksek H endeksine sahip akademisyeni bir kez daha Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni oldu. Prof. Dr. Salih Çepni’yi, Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız takip etti. Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Ercan da listede yer alan en yüksek derecelere sahip üçüncü akademisyen oldu.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni H indeksinde 226. sırada yer alırken, i10 indeksinde 214.’lükte kendisine yer buldu. Çepni, atıf sayısı sıralamasında da 204. sırada gösterildi.
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ise i10, H endeksi ve atıf sayısı sıralamasının yapıldığı listede Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan en yüksek göstergelere sahip ikinci akademisyen oldu. Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, Türkiye sıralamasında H endeksinde 251, i10 indeksinde 715, atıf sayısı sıralamasında da 336. sırada yer aldı.
Listede yer alan en yüksek puana sahip BUÜ’lü 3. akademisyen de Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlker Ercanoldu. Prof. Dr. İlker Ercan, H indeksi listesinde 470, i10 indeksi listesinde 425 ve atıf sayısı sıralamasında da 628. sırada gösterildi.
Türkiye Akademik Performans Analizi2021 listesinde ayrıca en yüksek puanlı akademisyenlerin bulunduğu bölüm sıralamasına da yer verildi. Türkiye sıralamasındaki yeri dikkate aldığında; Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Biyosistem Mühendisliği (1.lik), Ziraat Zootekni (2.lik), Matematik (3.lük), Gıda (4.lük), Veteriner (4.lük), Bahçe Bitkileri (4.lük) ve Spor Bilimleri (5.lik) en iyi ilk 5 bölüm arasında yer aldı.
Açıklanan “Türkiye Akademik Performans Analizi2021” hakkında değerlendirmelerde bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “İlk açıklanan listede 99 akademisyenimiz yer almıştı. Bu sayının az olduğunu biliyorduk. Üst yönetim olarak tüm akademisyenlerimize ricada bulunduk. Akademisyenlerimiz bilgilerini sisteme daha sağlıklı bir şekilde girdiler. Üniversitemizden listeye giren akademisyen sayısı da 208’e ulaştı” diye konuştu.
Her geçen yıl gözle görülür bir yükseliş trendi yakaladıklarına işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, son iki yılda yaptıkları çalışmalar neticesinde akademik anlamda mesafe almaya başladıklarına vurgu yaptı.
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizdeki akademisyenlerin donanımlarına her zaman güvendik. Her türlü sorun ve talep karşısında duyarlı olduk. İletişimimizi üst seviyede tuttuk. Biz iyi niyetle yaklaşınca akademisyenlerimiz de aslî görevlerine daha sıkı sarılıyor. Eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel anlamda da önemli projelere imza atıyorlar. Böyle olunca da gerek akademik anlamda gerekse de bilimsel proje üretimi konusunda başarıya ulaşabiliyoruz. Bir bütün halinde üniversitemizi hak ettiği noktaya getirmek için çalışıyoruz. Son iki yıldır gerçek anlamda özveri ile görevlerini yapan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Listede yer alan akademisyenlerimizi de tebrik ediyorum. Bu akademisyenlerimizin sayısının her geçen yıl daha da artacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Rektör Kılavuz ayrıca, listedeki en yüksek puanlı akademisyenlerin bulunduğu 5 farklı bölüm sıralamasında yer aldıklarına işaret ederek; “Bölüm sıralamalarında da üniversitemizi görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Bu sıralamada yer alan bölümlerimizin yöneticilerini ve akademisyenlerini gönülden tebrik ediyor, diğer bölümlerimizin de aynı başarıyı yakalayacağına olan inancımızı tekrarlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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