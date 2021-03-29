Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi Bayram C.(26) isimli uyuşturucu satıcısına ait eve gece yarısı operasyon düzenledi. Eve yapılan şok baskında çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayram C.’nin uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibin ardından gece yarısı Bayram C.(26) ye ait eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, Bayram C. çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.