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TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm, önceliğimiz"

İHA

TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm, önceliğimiz"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da katıldığı Genel Kurul’da Nilüfer Çevikel, TÜGİAD tarihinin ilk kadın Genel Başkanı seçildi. Çevikel, yeni dönemde Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda sürdürülebilir üretim ve yeni ekonominin temeli olan dijital dönüşümün öncelikli çalışma alanları olacağını söyledi.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Özlem Zengin, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Halis Dalkılıç’ın katıldığı TÜGİAD 18. Olağan Genel Kurulu’nda Nilüfer Çevikel, TÜGİAD tarihinin ilk ve tek Genel Başkanı olarak seçildi. TÜGİAD, açılımındaki 'iş adamları' ifadesini de 'iş insanları' olarak değiştirdi. TÜGİAD’ın kuruluştan bu yana, tam 35 yıl sonra ilk defa bir kadın Genel Başkan seçtiğine dikkati çeken TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “TÜGİAD’da Nilüfer Çevikel’le büyük gelişmeye imza atılacak inşallah. Nilüfer Hanım iş hayatındaki başarıları, tecrübeleri ve birikimi, sivil toplum kuruluşlarındaki liderlikleri ile ekibiyle birlikte TÜGİAD’ı çok daha ilerilere başarı ile taşıyacaktır. Hep birlikte milletimizin, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin, masum ve mazlum milletlerin, dünyamızın geleceği için çalışmalıyız. Kaynaklarımızın verimli, planlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak zorundayız. Böyle yaptığımız takdirde gelecek günlerin, milletimiz ve insanlık için daha güzel ve güvenli olacağına inanıyorum. TÜGİAD üyelerine, aziz milletimizin zor zamanlarda çok ve büyük işler başarma kudretinin varisleri olduğumuz gerçeğini hatırlatarak aydınlık geleceğimize sunduğu katkılar için teşekkür ediyorum. Kuruluşunun 35’inci yılına erişen TÜGİAD’ın 18’inci Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin de, “Türkiye’de etrafında birleşeceğimiz bir konu varsa o da kadın meselesidir. Bu noktada birbirimize destek olacağımızın sözünü vermek isterim. Zaten 9 Mart’ta TBMM’de kurulmasını önerdiğimiz araştırma komisyonundaki imzalardan biri de bana ait. Bu manada konunun TBMM’de takipçisi olacağız” dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise “Uzun vadeli kalkınmamızın amacı doğrultusunda, temel değerlerimiz ve beklentilerimizi esas alacak şekilde ülkemizin uluslararası konumunu sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’i ve yeni yönetimini de tebrik ediyor ve başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç da, “TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’nin geleceğine inanan genç insanlarının resmini bize göstermiş oldu. Türkiye’nin temel değerlerine inanmak ve geleceğe umutla bakmak, gerçekten takdire şayan bir husus. Bundan dolayı Genel Başkan ve tüm TÜGİAD üyelerini yürekten kutluyorum” dedi.
TÜGİAD’ın Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak genç iş insanlarını her yönüyle geliştirmek hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini belirten Genel Başkan Nilüfer Çevikel, “Hedefimiz Türk girişimcisinin Türkiye'de ve dünyada sesi olabilmek. Ulusal ve uluslararası arenada Türk girişimcisini en iyi şekilde tanıtabilmek adına lobi oluşturmak, üyelerimizin vizyonunu geliştirerek, onlara dünyanın kapılarını aralamak bizim 35 yıldır en önemli hedeflerimiz arasındadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda da duyarlılığımızı artırmamız gerekir. Tükenmez dediğimiz kaynaklarımız tükenmek üzere. Muasır medeniyetler seviyesine ancak kadınların çalıştığı bir toplum ile gelebiliriz. Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların artık karar verme mekanizmalarında bulunmalarını, yönetici kadrolarda çalışmalarını istiyoruz. Sanayinin omurgasını oluşturacağına inandığımız dijital dönüşüm de yıllardır TÜGİAD'ın en çok yatırım yaptığı ve uğruna bütün dünyayı dolaştığı en kritik konulardan biri. Teknoloji üretmek, genç beyinlerin işidir. Biz üyelerimizle bu alanda da çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Yalnızca TÜGİAD üyeleri değil, ülkemiz kazanacak. Arkadaşlarımızın kendi alanlarını sektörel olarak çok iyi takip etmeleri ve sorunlarımızı doğru yerlere doğru şekilde aktarmamız çok önemli. TÜGİAD'ın 35. yılına başarıyla gelmesini sağlayan tüm eski başkan, yönetim ve üyelerimize teşekkürü bir borç biliyor ve Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Genel Kurul’da Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına ise Ali Yücelen oybirliği ile seçildi.

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