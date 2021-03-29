Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek

Ürününü satmakta zorlanan çiftçilere yardım eli uzatan Nilüfer Belediyesi, bu kez 100 ton patates alarak üreticinin imdadına yetişti. Nilüfer Belediyesi mahallelerde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz patates dağıtımına başladı.

Tarımsal üretimi destekleyen ve çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmek için çok yönlü çalışmalar yürüten Nilüfer Belediyesi, enginar ve soğan üreticilerinden sonra bu kez patates yetiştiricilerine de yardım eli uzattı. Pandemi döneminde zor günler yaşayan enginar üreticisine ürün pazarlaması yönünde destek olan Nilüfer Belediyesi, daha sonra Karacabeyli soğan üreticilerinin de yardımına koşmuş, toplu alım yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtarak üreticiye destek vermişti.

Düşük fiyat politikası ve yüksek maliyet sebebiyle emeklerinin karşılığını alamayan çiftçileri yalnız bırakmayan Nilüfer Belediyesi, bu kez patates üreticilerine destek verdi. Çiftçilerin değerlendirmekte zorlandığı 100 ton patatesi satın alan Nilüfer Belediyesi, kentte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ücretsiz patates dağıtmaya başladı.

Minareliçavuş Mahallesi’nde başlayan dağıtımlarda yaklaşık 10’ar kilogramlık patates çuvalları vatandaşlara verildi. Nilüfer Belediyesi’nin anlamlı hizmetinden dolayı memnun olduklarını belirten Minareliçavuş Mahalle Muhtarı Hayrettin Kanal, vatandaşlar adına Başkan Turgay Erdem ve ekibine teşekkür etti.

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