Büyük İstanbul depremi roman oldu

Beklenen büyük İstanbul depremine dair yazılan 'Yerle Yeksan' romanı, Dorlion Yayınlarından çıktı.

Oyuncu, yazar Furkan Karaderi’nin kaleme aldığı kitap, enkaz altındaki bir ailenin hayata tutunma mücadelesini ve dışarıda bekleyen yakınlarının dramını anlatıyor. Bir gece vakti ülkenin en kalabalık şehrinde gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından şehrin aldığı korkunç hasar ve insanların panik içinde yakınlarına ulaşma mücadeleleri, yaşadıkları acı dolu ânlarla birlikte okuyucuya sunuluyor.

Okuyucuyu hiç gelmemesi istenen o güne şahit tutan yazar, İstanbul’da meydana gelebilecek muhtemel bir depremde nelerin yaşanabileceğini, hayatlar ve hayâller üzerindeki hasarı ve depremin insanlar üzerinde bıraktığı travmaları kurguluyor. Beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekmek maksadıyla kaleme alınan kitap, mart ayı itibariyle raflardaki yerini aldı.

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