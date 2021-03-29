Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: “Ben oğlumun yasını tutamıyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: “Ben oğlumun yasını tutamıyorum”

İHA

Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: “Ben oğlumun yasını tutamıyorum”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe’yi öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan baba Hüseyin Ersezgin’e verilen tahliye kararı anne Melis Dilan Akpınar’ı yıktı.
Olay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ersezgin, otomobille gezdiği oğlu Kuzey Efe'nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına gelmeye çalışması sebebiyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne sebep oldu. Olayın ilk soruşturmasında jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçu kabul eden Ersezgin, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü. Son duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Ersezgin'e müebbet hapis cezası verdi. Kuzey Efe’yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan baba Hüseyin Ersezgin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin kararıyla tahliye edilmiş, adli kontrol şartlarına uymayınca cezaevine girmişti.
Bugün, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen istinaf duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Ersezgin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Kuzey Efe Ersezgin'in annesi Melis Dilan Akpınar ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet Savcısı sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, ilk derece mahkemesi olan Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesince, sanığa kasten adam öldürmek suçundan verilen müebbet hapis cezası kararını bozarak, bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, cezası kesinleşene kadar da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.
Gözü yaşlı anne ise, “Oğlumun sadece ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle karar çıktı. Şu an tahliye olmaya hazırlanıyor. Belki akşam benim evime gelecek. Ama benim çocuğum geri gelmeyecek. Sebebiyet vermeyi ben asla kabul etmiyorum. Ağzını burnunu kapatmış. O eylemi yapmamış olsaydı eğer benim oğlum şu an yanımda olacaktı. 6,5 yaşında kardeşiyle birlikte büyüyecekti. Ben bunu kabul etmiyorum. Adaletsizliğe benim diyecek sözüm kalmadı. Ben buraya çok büyük umutlarla gelmiştim. Ben oğlumun yasını tutamıyorum. Benim oğlumu rahat ettiremedim. Benim istediğim sonuç değil, hiçbir insan hiçbir anne bu sonucu kabul etmez. Benim oğlum gitti. Bana oğlumu veremiyorlar, ona cezasını da veremiyorlar” dedi.
Melis Dilan Akpınar'ın büyük bir acı çektiğini ifade eden Avukat Mehmet Ege Yolcu ise, “Böyle bir karar çıkacağını beklemiyorduk. İlk derece mahkemesinin verdiği kararı da bozdu. Bugün maalesef hayal kırıklığına uğradık. Ama elimizden geleni yapacağız. Mahkeme her ne kadar cezayı indirmiş olsa da Yargıtay'a gideceğiz. İlk derece mahkemesinde olası kast hükmü uygulanmıştı. İstinaf Mahkemesi savcının da verdiği mütalaa sonrasında kasttan döndü. Bilinçli taksirle işlendiğine karar verdi. Bu sonuç itibariyle ceza düşmüş oldu. Yargıtay'da tüm gücümüzle hakkımızı arayacağız” diye konuştu.
Umutlu geldiklerini belirten dede Hayrettin Akpınar ise, “İstediğimiz sonuç çıkmadı. Suçlu babayı serbest bıraktılar. Biz adalet istiyoruz. Adalet buysa bir şey demiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da tempo arttı
YEREL HABERLER Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da ...
Büyük İstanbul depremi roman oldu
YEREL HABERLER Büyük İstanbul depremi roman oldu
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı Sabah namazında cemaatle birlikte girdiği caminin yardım kutusunu soyan hırsızı farkeden genç imam hırsızın peşinden koşup yakaladı Hırsızı kolundan tutup emniyete götüren imam polis ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı Sabah ...
Ünlü fenomen İnegöl’ün lezzetlerinin tadına baktı
YEREL HABERLER Ünlü fenomen İnegöl’ün lezzetlerinin tadına baktı
Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek
TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm, önceliğimiz"
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel ...
Bursa’da ‘yeşil’ seferberliği
YEREL HABERLER Bursa’da ‘yeşil’ seferberliği
BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
YEREL HABERLER BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik ...
Motosiklet fareleri tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet fareleri tutuklandı
BAL-GÖÇ’te ‘Arslan’ dönemi
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ’te ‘Arslan’ dönemi
Kedili Tekke’nin maskotları çok sevildi Hem kütüphane, hem kedi evi
YEREL HABERLER Kedili Tekke’nin maskotları çok sevildi Hem ...
BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H indeksi” listesinde
YEREL HABERLER BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H ...
Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi ...
Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile ...
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi
YEREL HABERLER Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi
Köpeklere özel kuaför bakımı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Köpeklere özel kuaför bakımı/ Ek fotoğraflar
Taksicilere denetim
YEREL HABERLER Taksicilere denetim
(Özel) PKK’nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı Terör örgütü PKK’dan kaçtığı için babası şehit edilen Talat Minaz, 27 yıl sonra ölmüş babasının kemiklerini gömüldüğü yerde buldu Talat Minaz: "Biz bir kere ölmedik. Her gün öldük. Yıllarca bizi öldürdüler’’ "Kız kardeşim olaylardan etkilendiği için kendini camdan atarak intihar etti" "Babam gelir diye erkek kardeşime isim koyamadık" "Diyarbakır’daki annelere katılacağım. Onlara destek olacağım. Çünkü onları en iyi ben anlarım"
YEREL HABERLER (Özel) PKK’nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla ...
Yıldırım’da ‘yol’ hamlesi
YEREL HABERLER Yıldırım’da ‘yol’ hamlesi
İnegölspor umudunu koruyor
YEREL HABERLER İnegölspor umudunu koruyor
1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren takım Bursaspor
YEREL HABERLER 1'inci Lig'de en fazla altyapı oyuncusuna şans veren ...