Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: “Ben oğlumun yasını tutamıyorum”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe’yi öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan baba Hüseyin Ersezgin’e verilen tahliye kararı anne Melis Dilan Akpınar’ı yıktı.

Olay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 6 Şubat 2018 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ersezgin, otomobille gezdiği oğlu Kuzey Efe'nin yaramazlık yaptığı ve ayağa kalkıp yanına gelmeye çalışması sebebiyle ağzını ve burnunu tıkayarak ölümüne sebep oldu. Olayın ilk soruşturmasında jandarma karakoluna giderek, suçunu itiraf eden ve savcılık sorgusunda da suçu kabul eden Ersezgin, mahkemede suçsuz olduğunu öne sürdü. Son duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Hüseyin Ersezgin'e müebbet hapis cezası verdi. Kuzey Efe’yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası alan baba Hüseyin Ersezgin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nin kararıyla tahliye edilmiş, adli kontrol şartlarına uymayınca cezaevine girmişti.

Bugün, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde görülen istinaf duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Ersezgin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ölen Kuzey Efe Ersezgin'in annesi Melis Dilan Akpınar ve tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı sanığın suçu taksirle işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, ilk derece mahkemesi olan Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesince, sanığa kasten adam öldürmek suçundan verilen müebbet hapis cezası kararını bozarak, bilinçli taksirle adam öldürmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alan mahkeme, cezası kesinleşene kadar da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmesine hükmetti.

Gözü yaşlı anne ise, “Oğlumun sadece ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle karar çıktı. Şu an tahliye olmaya hazırlanıyor. Belki akşam benim evime gelecek. Ama benim çocuğum geri gelmeyecek. Sebebiyet vermeyi ben asla kabul etmiyorum. Ağzını burnunu kapatmış. O eylemi yapmamış olsaydı eğer benim oğlum şu an yanımda olacaktı. 6,5 yaşında kardeşiyle birlikte büyüyecekti. Ben bunu kabul etmiyorum. Adaletsizliğe benim diyecek sözüm kalmadı. Ben buraya çok büyük umutlarla gelmiştim. Ben oğlumun yasını tutamıyorum. Benim oğlumu rahat ettiremedim. Benim istediğim sonuç değil, hiçbir insan hiçbir anne bu sonucu kabul etmez. Benim oğlum gitti. Bana oğlumu veremiyorlar, ona cezasını da veremiyorlar” dedi.

Melis Dilan Akpınar'ın büyük bir acı çektiğini ifade eden Avukat Mehmet Ege Yolcu ise, “Böyle bir karar çıkacağını beklemiyorduk. İlk derece mahkemesinin verdiği kararı da bozdu. Bugün maalesef hayal kırıklığına uğradık. Ama elimizden geleni yapacağız. Mahkeme her ne kadar cezayı indirmiş olsa da Yargıtay'a gideceğiz. İlk derece mahkemesinde olası kast hükmü uygulanmıştı. İstinaf Mahkemesi savcının da verdiği mütalaa sonrasında kasttan döndü. Bilinçli taksirle işlendiğine karar verdi. Bu sonuç itibariyle ceza düşmüş oldu. Yargıtay'da tüm gücümüzle hakkımızı arayacağız” diye konuştu.

Umutlu geldiklerini belirten dede Hayrettin Akpınar ise, “İstediğimiz sonuç çıkmadı. Suçlu babayı serbest bıraktılar. Biz adalet istiyoruz. Adalet buysa bir şey demiyoruz” şeklinde konuştu.

