Kısıtlamada ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı

İHA

Kısıtlamada ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı

Bursa’da kısıtlamanın son saatlerinde sokak arasında devriye atan bekçi ekipleri, şüphelendikleri araca ‘dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan kadın sürücü sokak arasında bekçi ekiplerine çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada bir bekçi yaralanırken, polis ekipleri ise kadın sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Beyazıt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kısıtlamanın son saatlerinde sokak arasında devriye atan bekçi ekipleri şüphelendikleri 16 P 7772 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan 16 P 7772 plakalı kadın sürücü Kıbrıs sokak üzerinde Yusuf K., isimli bekçiye çarparak olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bekçi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan kadın sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
YEREL HABERLER Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
YEREL HABERLER Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Kazada takla atan kamyonette sıkışan yaralıları milli atlet çıkardı
YEREL HABERLER Kazada takla atan kamyonette sıkışan yaralıları milli ...
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: “Ben oğlumun yasını tutamıyorum”
YEREL HABERLER Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest ...
Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da tempo arttı
YEREL HABERLER Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da ...
Büyük İstanbul depremi roman oldu
YEREL HABERLER Büyük İstanbul depremi roman oldu
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı Sabah namazında cemaatle birlikte girdiği caminin yardım kutusunu soyan hırsızı farkeden genç imam hırsızın peşinden koşup yakaladı Hırsızı kolundan tutup emniyete götüren imam polis ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı Sabah ...
Ünlü fenomen İnegöl’ün lezzetlerinin tadına baktı
YEREL HABERLER Ünlü fenomen İnegöl’ün lezzetlerinin tadına baktı
Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek
TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm, önceliğimiz"
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel ...
Bursa’da ‘yeşil’ seferberliği
YEREL HABERLER Bursa’da ‘yeşil’ seferberliği
BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
YEREL HABERLER BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik ...
Motosiklet fareleri tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet fareleri tutuklandı
BAL-GÖÇ’te ‘Arslan’ dönemi
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ’te ‘Arslan’ dönemi
Kedili Tekke’nin maskotları çok sevildi Hem kütüphane, hem kedi evi
YEREL HABERLER Kedili Tekke’nin maskotları çok sevildi Hem ...
BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H indeksi” listesinde
YEREL HABERLER BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H ...
Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet ve motosiklet hırsızı 7 kişi ...
Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı
YEREL HABERLER Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile ...
Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor
Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi
YEREL HABERLER Protokol mensupları okulun bahçesini temizledi
Köpeklere özel kuaför bakımı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Köpeklere özel kuaför bakımı/ Ek fotoğraflar
Taksicilere denetim
YEREL HABERLER Taksicilere denetim