Bursaspor’un son haftalardaki performansı dikkat çekici - Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’un son haftalardaki performansı dikkat çekici - Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı

İHA

Bursaspor’un son haftalardaki performansı dikkat çekici - Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı

TFF 1. Lig’de kalan 7 haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Bursaspor, son 10 sezona bakıldığında bu dönemlerde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyduğu gözleniyor. Yeşilbeyazlı takım, Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı 20092010’da ise 17 puan hanesine yazdırdı.
TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında 5 Nisan Pazartesi günü Altay’ı konuk edecek olan Bursaspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sezonu PlayOff barajı içinde bitirmek isteyen yeşilbeyazlı takım, kalan 7 maçını da kazanmak adına saha çıkacak. Son 10 sezonun kalan 7 maçlık periyoduna bakıldığında ise Bursa ekibinin inişli çıkışlı bir grafik çizdiği gözleniyor.
Şampiyonluk sezonunda 17 puan topladı
Geçen sezon bu dönemde 11 puan toplayan Bursaspor, önceki 4 sezona nazaran daha iyi performans sergilediği görülüyor. Yeşilbeyazlılar, son 10 senelik süreçte en çok puanı ise 20122013 sezonunda toplamıştı. O dönemde Bursaspor, rakiplerinden tam 15 puan elde etmişti. Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı 20092010 sezonunda ise Bursa ekibi 17 puan hanesine yazdırmayı başarmıştı.
BURSASPOR’UN SON 10 SEZONDAKİ 7 HAFTALIK SÜREÇTEKİ PERFORMANSI
SezonPuan
20192020 11
20182019 9
20172018 6
20162017 3
20152016 6
20142015 13
20132014 12
20122013 15
20112012 13
20102011 9

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına boğuldu Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşen kedisi kurtarıldı, göz yaşlarına ...
Bursa'da 60 yaş üstü aşıya koştu 60 yaş üstünü aşılama çalışması başladı
YEREL HABERLER Bursa'da 60 yaş üstü aşıya koştu 60 yaş üstünü ...
Ânî fren hastanelik etti
YEREL HABERLER Ânî fren hastanelik etti
Zincirleme kaza korkuttu, trafik kilitlendi
YEREL HABERLER Zincirleme kaza korkuttu, trafik kilitlendi
'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarparak kaçtı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarparak ...
Kısıtlamada ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü bekçiye çarptı
YEREL HABERLER Kısıtlamada ‘dur’ ihtarına uymayan kadın sürücü ...
Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
YEREL HABERLER Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı
Sobayı yakmak isterken evi yaktı
YEREL HABERLER Sobayı yakmak isterken evi yaktı
Kazada takla atan kamyonette sıkışan yaralıları milli atlet çıkardı
YEREL HABERLER Kazada takla atan kamyonette sıkışan yaralıları milli ...
Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest kaldı Anne Melis Dilan Akpınar: “Ben oğlumun yasını tutamıyorum”
YEREL HABERLER Çocuğunu taksirle öldürmekle suçlanan baba serbest ...
Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da tempo arttı
YEREL HABERLER Altay maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da ...
Büyük İstanbul depremi roman oldu
YEREL HABERLER Büyük İstanbul depremi roman oldu
Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı Sabah namazında cemaatle birlikte girdiği caminin yardım kutusunu soyan hırsızı farkeden genç imam hırsızın peşinden koşup yakaladı Hırsızı kolundan tutup emniyete götüren imam polis ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Camiyi soyan hırsızı imam böyle yakaladı Sabah ...
Ünlü fenomen İnegöl’ün lezzetlerinin tadına baktı
YEREL HABERLER Ünlü fenomen İnegöl’ün lezzetlerinin tadına baktı
Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden patates üreticisine destek
TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: "Yeşil mutabakat ve dijital dönüşüm, önceliğimiz"
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop'tan Çevikel'e övgü TÜGİAD Genel ...
Bursa’da ‘yeşil’ seferberliği
YEREL HABERLER Bursa’da ‘yeşil’ seferberliği
BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
YEREL HABERLER BUSKİ altyapıda zamanla yarışıyor
Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da uyuşturucu operasyonu
Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik ...
Motosiklet fareleri tutuklandı
YEREL HABERLER Motosiklet fareleri tutuklandı
BAL-GÖÇ’te ‘Arslan’ dönemi
YEREL HABERLER BAL-GÖÇ’te ‘Arslan’ dönemi
Kedili Tekke’nin maskotları çok sevildi Hem kütüphane, hem kedi evi
YEREL HABERLER Kedili Tekke’nin maskotları çok sevildi Hem ...
BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H indeksi” listesinde
YEREL HABERLER BUÜ’lü 208 akademisyen “En fazla atıf, i10 ve H ...