Bursaspor’un son haftalardaki performansı dikkat çekici - Şampiyonluk sezonunda 17 puan toplamıştı

TFF 1. Lig’de kalan 7 haftada puan kaybı yaşamak istemeyen Bursaspor, son 10 sezona bakıldığında bu dönemlerde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyduğu gözleniyor. Yeşilbeyazlı takım, Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı 20092010’da ise 17 puan hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında 5 Nisan Pazartesi günü Altay’ı konuk edecek olan Bursaspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Sezonu PlayOff barajı içinde bitirmek isteyen yeşilbeyazlı takım, kalan 7 maçını da kazanmak adına saha çıkacak. Son 10 sezonun kalan 7 maçlık periyoduna bakıldığında ise Bursa ekibinin inişli çıkışlı bir grafik çizdiği gözleniyor.

Şampiyonluk sezonunda 17 puan topladı

Geçen sezon bu dönemde 11 puan toplayan Bursaspor, önceki 4 sezona nazaran daha iyi performans sergilediği görülüyor. Yeşilbeyazlılar, son 10 senelik süreçte en çok puanı ise 20122013 sezonunda toplamıştı. O dönemde Bursaspor, rakiplerinden tam 15 puan elde etmişti. Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı 20092010 sezonunda ise Bursa ekibi 17 puan hanesine yazdırmayı başarmıştı.

BURSASPOR’UN SON 10 SEZONDAKİ 7 HAFTALIK SÜREÇTEKİ PERFORMANSI

SezonPuan

20192020 11

20182019 9

20172018 6

20162017 3

20152016 6

20142015 13

20132014 12

20122013 15

20112012 13

20102011 9

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