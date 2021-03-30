Pencereye sıkışan doğanı itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evin penceresine sıkışan doğan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bir evin penceresine sıkışan doğan ev sakinleri tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğanı sıkıştığı pencereden kurtarıp sağlık kontrolü için veterinere götürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.