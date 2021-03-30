Mehmet H. Doğan ödülü Gökhan Tunç’a verildi

Nilüfer Belediyesi’nin, çağdaş Türk şiirinin en önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan için bu yıl beşincisini düzenlediği “Mehmet H. Doğan ödülü”ne “Şiir ve Bellek” adlı eseriyle Gökhan Tunç lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün, Türkçe’de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak maksadıyla her yıl verdiği Mehmet H. Doğan ödülünün bu yılki sahibi belirlendi.

Orhan Alkaya, Metin Celal, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşan jüri, bu yılki ödül sahibini kararlaştırmak üzere 24 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak toplandı. Kurul üyeleri, Türk şiir eleştiri yazınında sıkça karşılaşılan imge vurgusunu, “Bellek” gibi pek kullanılmayan bir yordamla güçlendiren “Şiir ve Bellek” adlı çalışmasıyla Gökhan Tunç’u, ödüle lâyık buldu.

2022 yılında Mehmet H. Doğan Ödülü’nün yalnızca kitaplara değil, şiir eleştirisine katkı sunan makalelere de verilmesi kararlaştırıldı.

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