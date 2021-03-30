Belediyesporlu sporcular malzemelerine kavuştu

Gemlik Belediyespor’un U11 ve U12 klasmanındaki sporculara malzemeleri dağıtıldı.

Malzeme dağıtımına Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, meclis üyeleri, Belediyespor yönetim kurulu üyeleri, Özel Kalem Müdürü Kemal Atan sporcular ve aileleri katıldı. Gemlik Belediyespor’un alt yapıya dair önemli adımlar attığını ifade eden Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, “Gemlik’te daha çok gence spor yaptırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Belediyespor’un gün geçtikçe kendi adından daha çok söz ettirdiğini vurgulayan Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, “Çocuklarımız spor yaptıkça olumsuz davranışlardan ve internet bağımlılığı gibi bağımlılıklardan uzak durur, disiplini ve ekip ruhunu öğrenir. Gemlik Belediyespor alt yapı adına son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Çocuklarımız, pandemi döneminden etkilendi ve spordan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu da onların psikolojisini etkiledi. Bugün burada U11 U12 yaş grubuna malzemelerini dağıtıyoruz. Çocuklarımıza spor dolu ve sağlıklı günler diliyorum. Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Gemlik’te daha çok gence spor yaptırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

Gemlik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kemal Atan ise, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın selamlarını ileterek, uzun bir aradan sonra tekrar spor yapmaya başlayacak olan Gemlik Belediyespor U11 ve u12 takımına başarılar diledi.

Spor malzemesi teslim töreni Gemlik Belediyespor alt yapı sporcuları, yönetim ve teknik kadronun toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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