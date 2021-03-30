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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dostum Oryantiring Takımı başarıdan başarıya koşuyor

İHA

Dostum Oryantiring Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Katıldığı her müsabakadan derece ve madalyalarla dönen İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, 1. Kademe Türkiye Şampiyonasında da ülke çapında dereceler elde ederek şampiyonluklar elde etti.
İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Katıldığı hemen her müsabakada derece ve kupalarla dönen DOSTUM oryantiring takımı, son olarak 2728 Mart 2021 tarihlerinde Afyon’da düzenlenen 1. kademe Türkiye Şampiyonası yarışlarında boy gösterdi.
Zorlu geçen ve ülkenin dört bir yanından farklı şehirleri temsilen takımların yer aldığı yarışmaların ilk gününde erkekler 12 yaş kategorisinde DOSTUM sporcusu Egemen Yiğit Bülbül Türkiye üçüncüsü oldu. Aynı gün yapılan diğer kategorilerde ise kızlar 12 yaş kategorisinde Melek Tekin Türkiye 4’üncüsü, Rabia Aslan ise Türkiye 5’incisi oldu. DOSTUM adına ilk günün en başarılı sonucu Erkekler 14 yaş kategorisinde mücadele eden Gürhan Horasanlı’dan geldi. Horasanlı, kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak 1’incilik ipini göğüsledi. 28 Martta devam eden 1. Kademe Türkiye Şampiyonasında; erkekler 10 yaş kategorisinde Doğukan Tayyip Türkiye 6’ncısı, kızlar 10 yaş kategorisinde Nurbanu Bayraktar Türkiye 5’incisi, Zeynep Şeker Türkiye 6’ncısı oldu. Erkekler 12 yaş kategorisinde Egemen Yiğit, büyük bir başarı ortaya koyarak Türkiye Şampiyonu oldu. Kızlar 12 yaş kategorisinde Melek Tekin Türkiye 2’nciliği elde ederken, Seher Neva Baş ise Türkiye 4’üncüsü oldu.
İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı, elde ettiği başarılı sonuçlarla 2020 sezonunu kızlar 12 yaş kategorisinde takım halinde Türkiye 3’üncülüğü, erkekler 12 yaş kategorisinde Türkiye 2’nciliği kupası ve erkekler 14 yaş kategorisinde Türkiye 2’nciliği ile tamamladı. Bu başarı sonrası bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. DOSTUM Oryantiring Takımını heyecan ve gururla izlediklerini kaydeden Taban, “Öncelikle alınan kupalar ve dereceler ile elde edilen başarılardan dolayı tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Oryantiring branşında oldukça önemli başarılar yakaladık. Katıldığımız her yarışmadan kupa ve derecelerle dönmeyi başaran bir takımımız var. Bizim için önemli olan evlatlarımızın hangi alanda olduğu önemli değil, başarıyı tatması. Her öğrencimizin en az bir spor branşıyla uğraşmasını istiyoruz” dedi.

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