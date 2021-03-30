Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında karşı karşıya geleceği Altay maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takımın moralinin oldukça yüksek olduğu gözlendi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi akşamı sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde neşeli geçen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, tempolu pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlı futbolcular, son bölümde 3 takıma ayrılarak yarı sahada çift kale turnuva yaptı. Turnuvayı kazanan oyuncuların mutluluğu objektiflere de yansıdı. Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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