Bursa'da sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)BURSA'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı´nın 24.02.2021 tarih 3135 sayılı genelgesi ve 25.02.2021 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı´nın 30.03.2021 tarih 5676 sayılı genelgesi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-30 16:33:09



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