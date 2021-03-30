Bursalılara fırtına ikazı

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Bursa'da yarın fırtına bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, 31.03.2021 06:00 31.03.2021 23:59 saatleri arasında ilimiz kuzeybatı ilçelerinde (Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa) fırtına kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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