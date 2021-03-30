Yıldırım'da dönüşüm başlıyor

Yıldırım Belediyesi’nin Mevlânâ Mahallesi’nde TOKİ desteği ile yapacağı ‘7. etap kentsel dönüşüm projesi’ yıkımlarla başlıyor. İhâle tarihi 24 Mayıs 2021 olarak belirlenen projeye zemin hazırlamak üzere başlayacak çalışma ile toplam 307 bağımsız bölüm yıkılacak.

Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’ya örnek olacak kentsel dönüşüm projesinde önemli bir adım daha atılıyor. İhâle tarihi 24 Mayıs 2021 olarak belirlenen Mevlânâ Mahallesi’nde TOKİ desteği ile yapılacak 7. etap kentsel dönüşüm projesi 2 Nisan Cuma günü yıkımlarla başlıyor. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması plânlanan çalışmalar sırasında 307 bağımsız bölüm yıkılacak. 2 etaplı olmak üzere bin 244 konutun planlandığı 1. etapta 644, 2. etapta ise 600 konut yer alacak. Eski yapıların yıkılarak yerine yenilerinin yapılacağı çalışma sistemi ile Yıldırım daha modern bir görünüme kavuşacak. Bölgedeki hak sahiplerinin de yüzde 95 destek verdiği proje, ilçede kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sağlanmasına da vesile olacak.

Mevlânâ 7. etap kentsel dönüşüm projesinin bütün bölgeye model olacak bir proje olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa'ya da örnek teşkil edecek bir proje oldu. Burada otoparklar ve yeşil alanlar oluşturduk, arkadaki dairelerin de yolu göreceği şekilde bir proje çalıştık. Projeyi TOKİ desteği ile gerçekleştireceğimiz için belediye bütçesinden de kaynak çıkmayacak. Eski yapıların yıkılarak yerine modern, güvenli binaların yapılacağı bir proje. Burada kazandığımız tecrübe de bizim için önemli olacak. Hassas davranıyoruz ve bunun da model olacağına inanıyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte daha yaşanılabilir, daha müreffeh bir ilçe inşa ediyoruz. 2 Nisan Cuma günü bölgede yıkım çalışmaları ile dönüşümün önündeki son engelleri de kaldırmak üzere başlatacağımız 7. etap projemizin Yıldırım’a hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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