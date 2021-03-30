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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Traktörün çarptığı köpeğin ameliyat masraflarını sigorta şirketi karşıladı

İHA

Traktörün çarptığı köpeğin ameliyat masraflarını sigorta şirketi karşıladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde traktörün çarptığı yavru köpek tedavi edildi.
Orhangazi’ye bağlı Paşapınar Mahallesi’nde 1 yıl önce köye bırakılan ve mahalle sakinlerinin Canga ismini koydukları köpek bir süre önce 12 yavru doğurdu. Yavrulardan birisine mahallede traktör çarparak kalça ve leğen kemiğinin kırılmasına sebep oldu.
Yaralı köpekle yakından ilgilenen Paşapınar Muhtarı Nuran Nalbant Dursun, yavru köpeğin Orhangazi ve Yalova’daki kliniklerde tedavisi için çaba harcadı. Daha sonra köpeği Bursa’daki bir kliniğe götüren Dursun, köpeğin kırık olan kalça ve leğen kemiğini ameliyat ettirdi. Dursun, "Ameliyat masrafları vardı. Yakın dostlarından aldığım bilgiler neticesinde köpeğe çarpan traktörün sigorta şirketinin bu masrafları karşılayabileceğini öğrendik. Traktörün sigorta şirketi ile irtibata geçerek ameliyat masraflarının karşılanmasını talep ettik. Sağolsun sigorta şirketi bu talebimizi karşıladı. Bu işlemlerde bize yardımcı olan ve çok emeği geçen Arzu Tetik Yeşil’e çabalarından dolayı çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Canga iyileşiyor ve ayağa kalkabiliyor. Rabbim daha da şifalar verecek, daha iyi olacak inşallah. Tedavi süreci biraz daha devam edecek" dedi.
Nalbant, "Araç sigortaları, kaza sonucu yaralanan hayvan dostlarımızın tedavilerini ne kadar maliyetli olursa olsun karşılıyor. Yıllık 180 TL olarak ödenen bir araç sigortası, 22500 TL tutan bir ameliyat ve tedavi masrafını karşılıyor ve bir canlıyı kurtarıyor. Onların da yaşama hakkı olduğunu unutmayalım, lütfen hassas olalım dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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