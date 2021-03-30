“Yayalar kırmızı çizgimiz”

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafikte yaya güvenliğine dikkat çekmek maksadıyla öğrenciler ve kamu yetkilileri uygulama yaptı.

Adnan Menderes Meydanı’nda düzenlenen programda, Kaymakam Ahmet Altıntaş, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Öğretmen Davut İlkokulu öğrencileriyle birlikte trafikte yayalara öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Meydan ile ve Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki yaya geçidinde, ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ uygulaması yapıldı.

Öğrencilerle birlikte eylemde yer alan protokol mensupları, araçların görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Vatandaşlara broşür, öğrencilere de yaya geçitlerinde araçları ikaz etmeleri maksadıyla trafik düdüğü dağıtıldığı programda, yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkının verilmesi istendi. Bu kaidelere riâyet etmeyenlere Karayolları Trafik Kanunun 74. maddesi gereğince idarî para cezası kesileceği belirtildi.

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