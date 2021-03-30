Sinemalar 12 Mayısa kadar kapalı

Bursa Valiliği, Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

Açıklamada, “Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 24.02.2021 tarih 3135 sayılı Genelgesi ve 25.02.2021 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın 30.03.2021 tarih 5676 sayılı Genelgesi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine, kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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