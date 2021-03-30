Osmangazi ve Nilüfer'de su kesintisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi ilçesinin Demirtaş Dumlupınar Mahallesinin tamamında, Demirtaş Sakarya ve Demirtaş Cumhuriyet mahalleleri ve civarında 31.03.2021 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Nilüfer ilçesinin Ataevler Mahallesi, Nenehatun Caddesi, Yılmaz Akkılıç Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesi, Yaprak Sokak, Ahmet Haşim Sokak, Nil Sokak, Basın Sokak, Ali Rıza Bey Caddesi, Arda Sokak, Eğitim Sokak, Fuzûlî Caddesi, Ata Bulvarı, Umut Sokak, Divan Sokak, Belde Sokak, Cihan Sokak, Hizmet Sokak, Müjde Sokak ile civarında 31/03/2021 16/04/2021 tarihleri arasında, 10.0018.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.