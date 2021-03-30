Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor.



Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kümeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.