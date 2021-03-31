Polen alerjisi olanlar dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polen alerjisi olanlar dikkat!

İHA

Polen alerjisi olanlar dikkat!

Baharla birlikte polen alerjisi şikâyetleri artarken, uzmanlar alerjinin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Bahar aylarında burun akıntısı, hapşırma, göz kızarması, öksürük, nefes tıkanması ve cilt kaşınmasından yakınanların sayısının arttığını belirten uzmanlar, bunun sebebinin bitkilerin çiçek açması, çimenlerin ve pelinlerin yetişmesiyle birlikte artan polen miktarından kaynaklandığını söyledi. Medicana Bursa Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, "Şehirlerde görülen polen miktarları yılda yüzde 3 oranında artış gösteriyor. Bunun sebebi ise hava sahasındaki karbondioksit oranına bağlanıyor. Karbondioksit hava ve iklim ısınmasına sebep olduğu için, çiçekler her yıl daha erken açmaya başlıyor ve buna bağlı olarak, polenler daha erken ve daha uzun süreli uçuşuyor. Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen polen alerjisi, daha çok 5 ile 40 yaş grubu arasındakileri etkilemektedir. Polen alerjisi olan kişiler, özellikle temizliğe önem vermelidir. Ağır kokulardan ve tütün dumanından da uzak durmalıdırlar" dedi.
Gerekli tedbirler alınmadığı sürece ya da yeterli tedavinin uygulanmaması durumunda, hastalığın astıma dönüşme ihtimali bulunduğunu belirten Olgun, "Birçok insan öncelikle üşüttüğünü düşünürken, alerjik unsurlar gözden kaçıyor. Bu alerjilere uygulanabilecek tedavi yöntemleri çok geniş değil. Anti alerjik burun spreyleri, göz damlaları veya ilaçlar kullanılabiliyor. Belli gruplara aşı tedavisi de uygulanabiliyor. Ancak aşı tedavisi Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre uygulanmalıdır" diye konuştu.
Op. Dr. Olgun, alınabilecek bazı tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:
"Hasta mümkün olduğunca sokağa çıkmamalıdır. Dışarı çıktığında ise polen maskesi kullanmalıdır. Polen mevsiminde açık havada spor yapmak doğru değildir. Evi sabah değil öğle sonrası havalandırmalıdır. Araba ve evlerin pencereleri kapalı tutulmalıdır. Polenler daha çok sabah saat 05.00 ile 10.00 arasında yayılmaktadır. Ev ve arabadaki klimaların polen filtreleri sık sık değiştirilmelidir. Ev içi hava temizleyiciler eve giren polenlerin ortadan kaldırılmasında faydalı olabilir. Dışarıdan gelindiğinde duş almakta fayda vardır. Çamaşırlar dışarıda kurutulmamalıdır. Kedi ve köpek uzun süre oturma ve yatak odasında bulundurulmamalı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı İşçi servisi ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı İşçi ...
Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk telef oldu Yangında 1500 tavuk telef oldu, zarar 1 milyon lira
YEREL HABERLER Yenişehir'de tavuk çiftliğinde yangın: 1500 tavuk ...
Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
YEREL HABERLER Bursa'da tavuk çiftliğinde büyük yangın
Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 ...
Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüsle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 90-79
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 90-79
TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Pınar Karşıyaka (FOTOĞRAFLAR)
Yağışlara dayanamayan yol yine çöktü Geçici onarımla yol tekrar trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Yağışlara dayanamayan yol yine çöktü Geçici onarımla ...
Mudanya'da öncelik yayanın
YEREL HABERLER Mudanya'da öncelik yayanın
Osmangazi ve Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi ve Nilüfer'de su kesintisi
Sinemalar 12 Mayısa kadar kapalı
YEREL HABERLER Sinemalar 12 Mayısa kadar kapalı
Traktörün çarptığı köpeğin tedavi masraflarını sigorta şirketi karşıladı
YEREL HABERLER Traktörün çarptığı köpeğin tedavi masraflarını ...
“Yayalar kırmızı çizgimiz”
YEREL HABERLER “Yayalar kırmızı çizgimiz”
Traktörün çarptığı köpeğin ameliyat masraflarını sigorta şirketi karşıladı
YEREL HABERLER Traktörün çarptığı köpeğin ameliyat masraflarını ...
Bursa'da sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi
YEREL HABERLER Bursa'da sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ...
Yıldırım'da dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da dönüşüm başlıyor
Bursalılara fırtına ikazı
YEREL HABERLER Bursalılara fırtına ikazı
Online satranç turnuvasında ödül heyecanı
YEREL HABERLER Online satranç turnuvasında ödül heyecanı
Sağlıkçılara bayram sonuna kadar ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Sağlıkçılara bayram sonuna kadar ulaşım ücretsiz
Heyelan nedeniyle yol çöktü, mahalleye giriş ve çıkışlar kapandı
YEREL HABERLER Heyelan nedeniyle yol çöktü, mahalleye giriş ve ...
Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden fırtına uyarısı
İGF’de Mesut Demir’e güvenoyu
YEREL HABERLER İGF’de Mesut Demir’e güvenoyu
Medicana’dan Bursa’ya sağlıktan sonra eğitim yatırımı MBA Okulları’nın dördüncü kampüsü Özlüce’de açıldı
YEREL HABERLER Medicana’dan Bursa’ya sağlıktan sonra eğitim ...
Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması