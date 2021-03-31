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Mevsim normallerinin altındaki sıcaklık nedeniyle arı ölümleri arttı

DHA

Mevsim normallerinin altındaki sıcaklık nedeniyle arı ölümleri arttı


Semih ŞAHİNMuammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da baharın ilk ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle arı ölümleri arttı. Bu yıl soğuk hava nedeniyle ölümlerin yüzde 70'e çıktığını söyleyen arı üreticisi İslam Dikbıyık, "Arılar öldüğü için üretim bu yıl az olacak. Bu durum bal fiyatlarını da etkileyecek" derken, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak, "Arıların, parazit teşhisleri, tedavisi doğru yapıldıysa, biraz da arının besini varsa güçlenir ve soğuğa dayanıklı hale gelir" dedi.  
Bursa´da mart ayında hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altında seyretti. Baharın gelişiyle kış uykusundan uyanan arılar ise kovanlardan çıkarak, polen toplamaya başladı. Arılar, baharın gelmesiyle birlikte de peteklere yumurtalarını bıraktı. Ancak hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve uzun süreli kar yağışları arıları olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle arılar kovanlara geri çekilirken, ölümler de yaşandı. 20 yıldır arı çiftliği sahibi olan İslam Dikbıyık, "Ocak ayında 26 dereceleri gördük. Bu süreçte arılarımız dışarı çıktı. O dönemlerde arılar, doğada çiçek olmadığı için poleni, propolis gibi bitkileri toplayamadı, dolayısıyla çok çalıştığı için ömrünü yıprattı. Bu yılın başından itibaren yüzde 70'e varan ölümler oldu. Bizim de zayiatlarımız var. Havalar yine soğudu. Bu dönemde ballıbabalar açmış oluyordu. Arılarımız ballıbabalardan nektari topluyordu. Şimdi ise kar yağıyor. Bu kar yağışından sonra ne kadar zayiatımız olacak bilemiyoruz. Arılarımız şu an geri çekildi. Altıgenlerin içerisine yumurta attılar. Onları ısıtamadıkları için soğuktan öldüler. Kardan sonra, havaların ısınmasıyla birlikte tekrardan kovanlarımızı açıp kontrollerimizi yapacağız" diye konuştu.
`BAL REKOLTESİ DÜŞÜYOR´
Bal fiyatlarında artış olacağına söyleyen Dikbıyık, "2020 yılında da çok düşük bir rekoltemiz vardı. Bu yılı da yaşayıp göreceğiz ama her geçen yıl biraz daha daralma söz konusu oluyor. Arılar bizim için çok önemli. Einstein'ın da dediği gibi; arılar ölürse 4 yıl sonra insanlığın da sonu gelmekte. İnsanların yediği gıdaların yüzde 85'ini arılar döllemeyle sağlıyor. İnsanların ayakta kalabilmesi için mutlaka arıya ihtiyaç var. Arı çiftliğinde bal, polen, arı sütü, arı ekmeği, propolis gibi ürünler üretiyoruz. Arılar öldüğü için üretim bu yıl az olacak. Bu bal fiyatlarını da etkileyecek. Allah arıya kış uykusu nasip etti. Arılar yazın tarlada, geceleri de kovanda çalışır. Dolayısıyla kış döneminde arı çalışmadığı için arı ölmüyordu. Fakat bu yıl ocak ayı sıcak geçtiği için, şimdi de kar yağışı olduğu için arılarımız öldü. Bu seneyi yaşayıp hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.
`ARTAN ARI ÖLÜMLERİ SADECE SOĞUKTAN KAYNAKLI DEĞİL´
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ise "Ülkemizde, giderek artan arı ölümlerini gözlemliyoruz. Bu yıl, daha fazla arı ölümlerinin olduğu yönünde haberler aldık. Bizim 300'den fazla arımız var fakat yüzde 10 civarında bir kaybımız var. Dolayısıyla olayı tamamen soğuk havalara bağlamamak gerekiyor. Evet havalar soğuk gitti, ocak ayı sonunda arı yumurtaya başladı ve aralıksız devam ediyor. Arı ölümlerinde bunun da payı var. Çünkü yavru olduğu zaman 35 dereceyi sabit tutmak zorundalar. Fakat güçlü arılar, hastalık, parazit teşhisleri doğru yapıldıysa, tedavisi doğru yapıldıysa, biraz da arının besini varsa zarar görmez. Biz deneme alanımızda en zayıf arıları test ediyoruz. Havalar kapalı, soğuk, karlı geçtiği zaman bu zayıf arıların ölme ihtimali daha yüksek. Bu sene, arı ölümlerinin artma sebeplerinden biri de zayıf arılarla kışa girilmiş olmasıydı" açıklamalarında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM
2021-03-31 10:16:02

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