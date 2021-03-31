Bursaspor'da bu sezon 14 oyuncu, ilk kez A Takım'da forma giydi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Altyapısıyla öne çıkan Bursaspor´da, bu sezon yaşanan mali kriz genç oyuncuların daha fazla kendilerini göstermesini sağladı. Yeşil beyazlılarda 14 oyuncu, ilk kez A Takım ile resmi maça çıktı.

Transfer engeli ve mali sorunlar nedeniyle bu sezon tamamen özüne yönelen Bursaspor´da, altyapıdan yetişen pek çok genç oyuncu, ilk kez A Takım formasını terletmenin onurunu yaşadı. Yalnızca bu sezon dahilinde tam 14 oyuncu, lig ve kupa serüveninde ilk kez Bursaspor A Takımı ile resmi mücadeleye çıktı. Bu isimlerin tamamının altyapıdan yetişen oyuncular olması da dikkat çekti.

Ligde de en fazla altyapı oyuncusu oynatan kulüp olan Bursaspor´da; Deniz Aydın, Tuğbey Akgün, Kerem Şen, Taha Altıkardeş, Ertuğrul Kurtuluş, Berat Altındiş, Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel, Eren Güler, Kerem Kök, Ömer Görgüç, Hasan Basri Ünal, Şamilcan Bahçeli ve Kadir Yiğit, yeşil beyazlı forma ile ilk maçlarına bu sezon çıktı.

Kulübün yakın tarihine bakıldığında ise, en genç yaşta A Takım´da resmi maça çıkan ilk 20 oyuncudan 14´üne, mevcut teknik direktör Mustafa Er´in şans tanıdığı görülüyor. Kerem Kök ve Kadir Yiğit, henüz 16 yaşındayken Bursaspor formasıyla ter dökerek öne çıktı. Sezon genelinde ise ligin yanı sıra kupa maçları da dahil edildiğinde Bursa ekibinde 26 altyapı oyuncusu süre aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-31 11:02:28



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