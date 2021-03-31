TOFAŞ Basketbol Başantrenörü Hakan Demir: Önümüzdeki sezon daha iyi işler yapmak istiyoruz



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Pınar Karşıyaka karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıttıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, "Bu sezon bundan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sezon bu ligde daha iyi işler yaparız" dedi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 5'inci haftasında sahasında Pınar Karşıyaka´yı 90-79 mağlup etmeyi başaran TOFAŞ´ta Başantrenör Hakan Demir ve oyunculardan Tomislav Zubcic açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi´nde önümüzdeki sezon daha iyi işler yapmak istediklerini ifade eden Demir, "Buraya kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmak için geldik. Özellikle hücumda mükemmel oynadık. Savunmada da zaman zaman çok iyi işler yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Bir üst tura çıkma şansımız olmasa da çok iyi mücadele ettiler. Bu sezon bundan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Umarım önümüzdeki sezon bu ligde daha iyi işler yaparız" dedi.

TOMISLAV ZUBCIC: KENDİ OYUMUZU OYNAMAK İSTEDİK

Pınar Karşıyaka karşısında 21 sayı (6/5 üçlük)-4 ribaund-1 asist ile takımın en skorer ismi olan Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic ise maçın ardından şu ifadeleri kullandı;

"Biz kendi basketbolumuzu oynamak için geldik ve maça sert, iyi bir ritimle başladık. Son 8'e kalma şansımız kalmasa bile kendi oyunumuzu oynamak istedik. Çünkü saha içi beraber hareket etmek bizim için önemliydi."DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-31 11:07:06



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