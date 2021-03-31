BTSO Burkay: “Üyelerimizin taleplerinin takipçisiyiz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) mart ayı meclis ve müşterek komiteler toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak işletmelerin ve çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda üretime ve ticarete yeniden odaklanmasını amaçladıklarını belirterek, sektörlerin tüm taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Meclis toplantısı ve müşterek komiteler toplantısı, online platformda meclis ve komite üyelerinin katılımıyla düzenlendi. Başkan İbrahim Burkay, küresel salgınla mücadelede 1 yılı aşkın bir süreyi geride kaldığını söyledi. Döviz kurlarındaki yüksek volatilite, çift haneli faiz ve artan enflasyonun sadece ihracatçıları değil, tüm sektörleri zorladığını belirten İbrahim Burkay, “İç pazarda başta yeme içme sektörlerimiz olmak üzere hizmetler alanında faaliyet gösteren firmalarımız, devletimizin uygulamaya aldığı destek paketleriyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Üyelerimizin meselelerini TOBB başkanımıza, ilgili bakanlarımıza ve sayın cumhurbaşkanımıza aktardık.” dedi.

“Millî birlik ve dayanışma içinde bu zorlukları hep birlikte atlatacağız” diyen Burkay, iş dünyasının destekleriyle BTSO üyelerinin sıkıntılarına çözüm üretirken, işletmelerin üretim potansiyelini ve rekabet gücünü korumayı hedeflediklerini vurguladı. Oda olarak yapılan girişimler sonucunda devletin, firmalara başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, vergi indirimleri, finansman ve istihdam destekleri ile kira yardımları gibi birçok konuda destek paketleri hazırladığının altını çizen Burkay, şöyle konuştu:

“Firmalarımız kazanımlarını, değişen koşullar karşısında yenilenen ihtiyaçların güçlü istişare kültürüyle ve dinamik bir şekilde açıklanan paketler sayesinde koruyabildi. Millî birlik ve fedakarlığın en güzel örneklerini sergilediğimiz böylesine hassas bir dönemde hayata geçirilen destek paketleri için sayın cumhurbaşkanımıza, hükûmetimize ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. BTSO olarak işletmelerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda üretime ve ticarete yeniden odaklanmasını amaçladığımız bu süreçte, çalışma izinlerinden devlet desteklerine kadar sektörlerimizden gelen tüm taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

Burkay, “Salgında yaşanmaya başlanan üçüncü dalganın etkisi ile kapatmalar ve kısıtlamalar devam etmektedir. Bu nedenle işletmelerimiz ve çalışanlarımız için koruma kalkanı niteliğinde olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının en azından yılsonuna kadar sürdürülmesini bekliyoruz. Salgın nedeniyle oluşan koşullar içinde faaliyetini devam ettirmesine rağmen mali durumu bozulan ve işletmesini idame ettirecek gelir sağlayamayan işletmeler; mücbir sebep kapsamına alınmalı ve tahakkuk eden vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV’lerin alınmaması sektörlerimizin talepleri arasında. İhracatçı firmalarımızın en önemli destek mekanizmaları arasında bulunan Eximbank için firma limitlerinin artırılması ve kredi vadelerinin uzatılmasını bekliyoruz. Esnaf ve sanatkarlara tanınan yapılandırma, faizsiz taksit erteleme gibi imkanların Oda üyesi işletmelerimize de sağlanmasını talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ortak akılla hareket etmeyi sürdüreceğiz”

Lokanta, restoran, pastane gibi işletmelerin talepler doğrultusunda faaliyetlerine kısıtlı da olsa yeniden başladığını belirten Burkay, “Ancak sektördeki birçok işletme doğası gereği ağırlıklı olarak akşam saat 19.00’dan sonra müşterilerini ağırlıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle bu firmalarımız, Ramazan ayı boyunca hizmetlerini sadece paket servisle gerçekleştirebilecek. Kapasite sınırı dolayısı ile ciroları üçte bir oranında düşen işletmelerimiz için belirlenen sınırlamanın gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Üyelerimizden Odamıza ulaşan tüm bu talep öneri ve bilgileri rapor haline getirdik. Bu talepler doğrultusunda da gerekli girişimlerimizi sürdüreceğiz. İş dünyamızın çatı kuruluşu olan odamızla iletişiminizi güçlü bir şekilde sürdürmeye devam etmenizi bekliyoruz. BTSO çatısı altında ortak akılla hareket etmeye ve sektörlerimizi daha güçlü bir geleceğe omuz omuza taşımaya devam edeceğiz.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Odanın pandemi dönemde sektörlerin önündeki engelleri kaldırmak adına gayret gösterdiğini belirterek, “Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana yönetim kurulumuz, meclis ve komite üyelerimiz bu hususta önemli çalışmalar yürütüyor. Üretimi ve ticareti yeniden hızlandırmaya yönelik istişare toplantıları düzenliyoruz. Odamız çözüm odaklı bir anlayışla iş dünyamızın taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.