Bursaspor’un attığı 5 şutun 1’i gol oluyor

TFF 1. Lig’in 27 haftalık diliminde 45 gole imza atan Bursaspor’da atılan her 5 şutun biri golle sonuçlandı.
TFF 1. Lig’de PlayOff mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon bulduğu pozisyonları verimli değerlendirdi. 27 haftalık süreçte 45 gole imza atan yeşilbeyazlı takım, maç başına attığı şuta göre bulduğu gol sayısı dikkat çekici durumda. Nitekim ligin en çok gol atan takımları arasında yer alan Bursaspor’un her 5 şutundan biri golle sonuçlandı. Maç başına 8.8 şut çeken Bursa ekibi, 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Ayrıca yeşilbeyazlılar, çektiği şutların yarısı kaleye isabet etti. Bursaspor’da rakip kaleyi en çok yoklayan isimler ise Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.