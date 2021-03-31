Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

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Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)İLKBAHARIN gelmesiyle birlikte sıcak ülkelere göç eden leylekler, mola verdikleri BursaBilecik Karayolu´nun Yenişehir mevkisinde havadan görüntülendi. Binlerce leyleğin uçuşu, görsel şölen oluşturdu.

Kışı güneyde geçiren leyleklerin, ilkbaharın gelmesiyle Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Havaların ısınmasıyla Türkiye´ye gelen leylek sürüsü, BursaBilecek Karayolu Yenişehir mevkisinde mola verdi. Leylekler, tarlalar ve refüjlerde hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Molanın bitmesinin ardından leylekler havalanarak, göç yolcuğuna devam etti. Karayolunun üzerinde uçan binlerce leylek, görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin göç yolculuğu dronla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-03-31 12:08:39



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