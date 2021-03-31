Su kanalına giren otomobil takla attı: 1 yaralı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BursaAnkara yolunda meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil su kanalına daldı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Kaza BursaAnkara yolunun Kestel ilçesi yakınlarında meydana geldi. İfaze A. idaresindeki 16 L 0910 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol ortasında bulunan yağmur suyu kanalına girerek, takla atıp ters vaziyette durdu. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.