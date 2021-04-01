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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların gözünden sağlık çalışanları yarışması

İHA

Çocukların gözünden sağlık çalışanları yarışması

Medicana Bursa Hastanesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'salgın döneminde çocukların gözünden sağlık çalışanları' konulu kompozisyon yarışması başlıyor.
Bursa’da 4. sınıflar arasında düzenlenecek kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerden birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye saat hediye edilecek. Jüri üyeliğini, Olay Medya Genel Müdürü Mehmet Ali İnan, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt yapacak. Son başvuru tarihi 10 Nisan 2021 olarak açıklanırken, ödül töreni ise 23 Nisan Cumartesi saat 14.00’te yapılacak.
Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, bu proje ile çocukların sosyal hayatlarındaki imkanlarının kısıtlandığı salgın sürecinin olumsuz etkilerini, sanatın iyileştirici ve bütünleştirici gücünü kullanarak giderebilmeyi hedeflediklerini belirtti. Karşı, "Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın kompozisyon yoluyla tüm Dünya’nın zorlu bir süreç yaşadığı korona virüs salgını sebebiyle neler hissettiklerini ve bu dönemde neler öğrendiklerini, salgın sonrasında hayallerindeki yaşamı nasıl hayal ettiklerini belirlemek hedeflenmektedir. Çocuklarımızın gelişimi ve onların motivasyonu konusunda sorumluluklarımızı bilmekte ve bu doğrultuda projeler üretmekteyiz. Çocuklarımızın hayal gücüne inanıyor onlardan güzel kompozisyonlar bekliyorum. Salgın nedeni ile evde kalan çocuklarımıza motivasyon olması hem de onların sağlık çalışanlarımızı pandemi döneminde en güzel şekilde yansıtacakları dileği ile kompozisyon yarışmamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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