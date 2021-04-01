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(Özel) Uludağ’da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı 2 bin 380 metrede ayağı kırılan dağcının iple tahliyesi nefesleri kesti Buz üstünde kayan dağcılar çekiçleriyle hayata tutundular

İHA

(Özel) Uludağ’da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı 2 bin 380 metrede ayağı kırılan dağcının iple tahliyesi nefesleri kesti Buz üstünde kayan dağcılar çekiçleriyle hayata tutundular

Nisan ayı olmasına rağmen kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ’da arama kurtarma ekiplerinin kış tatbikatı nefes kesti. 2 bin 380 metrede ayağı kırılan dağcının iple tahliyesi ve çığ altındaki dağcıları arama faaliyetleri dikkat çekti.
Bursa başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Kars’ta da hizmet veren Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekiplerinin her yıl geleneksel olarak yaptığı kış tatbikatı bu yıl mevsimlerin sarkması sebebiyle bahar ortasında yapıldı. 2 gün süren tatbikatta ekipler ayağı kırılan bir dağcıyı zirveden aşağıya iple kurdukları istasyonlar arasında sedye ile kaydırarak indirdi. Tatbikatın ikinci gününde ise dağcılar buzda çekiç ile kontrollü şekilde nasıl düşülür? ve çığ altında mahsur kalan dağcılar nasıl aranır ve nasıl müdahale edilir derslerini uygulamalı olarak gördüler.
Kar yağışının Nisan 1 olmasına rağmen aralıksız devam ettiği Uludağ’da kar kalınlığı neredeyse 2 metreye ulaştı. Sezon kapatan otellerin bir çoğu sezonun uzaması ve kar yağışının devam etmesi üzerine tesislerini yeniden açıp hizmet vermeye devam etti. Kar kalınlığının elverişli durumu ise en çok kayakçılara ve eğitim yapan arama kurtarma ekiplerine yaradı. Her yıl geleneksel kış tatbikatlarını Ocak ayı ortasında gerçekleştiren Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) Derneği bu yıl ki kış tatbikatını mevsimlerin sarkması sebebiyle Nisan ayında gerçekleştirdi.

2 bin 380 metrede ölümle burun buruna
Bakut ekibinin ilk tatbikatı 2 bin 380 metre yükseklikte büyük zirve ile küçük zirve arasındaki hatta gerçekleştirildi. 9 kişinin katıldığı kurtarma tatbikatında ayağı kırılan dağcıya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tahliye çalışmalarına başlandı. 250 metrelik hat üzerine kar çapası ile kurulan istasyonlar üzerinden ip sistemleriyle taşınan yaralı dağcının tahliyesi yapıldı. Geceyi zirvede karla ördükleri duvarların arasına kurdukları çadırlarında geçiren dağcılar ikinci günün ilk ışıklarıyla beraber eğitim ve tatbikatlara kaldıkları yerden devam ettiler. 2. günün ortasında oteller bölgesinin üst kısmındaki küçük zirve hattına ulaşan ekipler, burada da çığ tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği çığ altında kalan dağcıları temsilen 2 adet dağcı çantası kar altına saklandı. 2 grup halinde bölgeye dağılan dağcılar ellerindeki metal çubuklarla çantaları aradılar. Her iki grupta kar altına saklanan çantaları 3 saat sonra bulmayı başardı. BAKUT ekipleri son olarak buz tutan tepede nasıl yürünür ve nasıl güvenli bir şekilde düşülür eğitimini aldı. Ellerinde çekiçleriyle buz tutan tepeden aşağıya dengesiz şekilde kayan dağcılar ellerindeki çekiçleri buza batırıp dengede kalmaya çalıştılar.

Karda kurtarma yapabilecek ekip üyelerinin öncelikle gerekli teçhizat ve ekipmana sahip olması ve bunların kullanımını eğitim ve tatbikatlarla deneyimleyerek olabilecek operasyonlara karşı tecrübe edinmesi gerektiğini ifade eden BAKUT Başkanı Cihat Öz, "Sonda ve sondalama tekniklerini bilmeyen bir ekibin olası bir çığ operasyonunda etkin ve standartlara uygun bir kurtarma yapması mümkün değildir" dedi. Uludağ'da her yıl düzenli olarak eğitimler ve tatbikatlar organize ettiklerini belirten Öz, bu yıl mevsimlerin sarkması sebebiyle biraz geciktik. Bu yılki tatbikatlarda kazma ile düşüş eğitimleri, ip birliği ile yürüme, kazma ve krampon kullanımı, çığ altında kalan dağcıları sondalama tekniği ile arama eğitimleri verildi. Bu eğitimler çok önemli buz yerine bol karda düşme eğitimi verildiği için buzla karşılaştıklarında kayıp düşen dağcılar kollarını bacaklarını kırıyorlar. Dağcılık sporunu yapmak isteyen kişilerin spor klüplerinden gerekli eğitimleri almaları bireysel faaliyet yapacak amatör dağcıların özellikle harita, pusula, gps kullanımını iyi bilmeleri bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerekir" dedi.

Uludağ'ı hafife almayın
Özellikle yaz aylarında bir çok amatör dağcının zirve faaliyetlerinde teknik rota tırmanışı olmaması sebebiyle dağın hafife alındığını belirten Öz, "Uludağ coğrafi özelliği gereği denize olan yakınlığı sebebiyle anlık sıcak ve soğuk hava akımlarının ve sislenmenin bolca göründüğü bir dağdır. Bu sebeple çok fazla kaybolma vak'ası yaşanmaktadır. Hava şartlarını kontrol edip deneyimli kişilerle faaliyet yapmak kaza riskini ortadan kaldıracaktır. Çok ufak bir kurtarma çantası hayatta kalmayı sağlar. Hayatta kalma materyallerini yanlarında taşımadıkları için bir sürü insan Uludağ'da kaybolup hayatta kalamadı. Her dağcı faaliyete çıkmadan önce çantasına termal battaniye, fener, ateş başlatıcı mümkünse telsiz ve yeteri kadar gıda ürünlerini alması gerekiyor. Yemek yenmez ve yeterli beslenilmez ise vücut enerji kaybına uğruyor. Enerji kaybı sonunda doğru düşünemiyor. Doğru düşünemeyince panikliyor. Panikleyince el ve vücut terliyor. Terleme hipotermiyi çabuklaştırıyor. Telefon için bir power bank bile çok önemli. Uludağ en tehlikeli dağlardan biridir. Bir günde 4 mevsimi birden yaşanacağı konumdadır. Bu nedenle Uludağ da faaliyet yapacak kişilerin doğru uygulamalardan gerekli hava tahminlerini takip edip faaliyetin bir öncesinde son hava şartlarının kontrolünü sağlayarak faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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