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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yünleriyle 70 yıldır gönülleri ısıtıyor

İHA

Yünleriyle 70 yıldır gönülleri ısıtıyor

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları, İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştiriliyor.
Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik, mesleğini 70 yıldır aşkla devam ettiriyor. 1937 yılında Yenişehir’de dünyaya gelen Süleyman Ferik, 14 yaşında babasının yanında başladığı yüncülük mesleğini 70 yıldan bu yana ne zorluklarla devam ettirdiğini anlattı. Emektar usta, “Çocuk yaşlarımda beygir arabalarıyla İznik pazarına gelir, gece pazarda yatar, ertesi gün yine beygir arabasıyla evimize dönerdik. Böyle günlerden geçtik biz” dedi.
Mesleğe başladığı çocuk yıllardan itibaren zorlukları belgeselde anlatan Süleyman Ferik (84), “Gençlik yıllarımda açtığım dükkânda yatıp kalktım. Günümün 24 saati dükkânda geçiyordu. Daha sonraları sabah ezanında geldim, gece yarıları gittim. Köylüler önceleri kırktıkları hayvan yünlerini bize getirirdi. Bizler de onları Yenişehir’e taraklamaya yollar, geri müşterilerimize getirirdik. Çocuk yaşlarımızda İznik panayırında sergi açardık. O zamanlar Yeşil Cami bahçesinde panayır olurdu. Tiyatrolar, hayvanlar ve lunapark gelirdi o zamanlar. Panayırda civar köyler ve ilçeler senelik alışverişlerini yapardı. Bütün civar dört gözle İznik panayırını beklerdi. İznik’te gençlik yıllarımızda derelere sepetleri daldırır, kepekleme balığı çıkartırdık. Bir gün otobüsle Yenişehir’den gelirken yolları sel almıştı. Göl yollara taşmıştı. Muavin yolda indi ve eline bir levye aldı. Yol kenarına çıkmış sarıbalıklar. Levyeyle birinin kafasına vurdu, getirdi otobüse attı. Bunları gördük biz” diye konuştu.
Belgesel sonunda gençliğe tavsiyelerde bulunan Süleyman Ferik, “Gençlere tavsiyem evvelâ inançlı olsunlar. Ondan sonra sabredecekler. Her işte en büyük mükâfat sabırdır. Üçüncüsü, bir işe başladıkları zaman sebât etsinler. Ben bu işi yapacağım diye kendilerini inandırsınlar. Bizim maddiyattan önce birinci önceliğimiz insanların takdirini kazanmaktır” dedi.
İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle iğne oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75) altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır sıcak demir ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 yıldır yorgan ustalığı yapan Ali Topkara (68) ile sekizinci belgesel 55 yıldır radyo ve televizyon ustalığı yapan Ekrem Sevim ile dokuzuncu belgesel çömlek ustası Hasan Yaman (55) ile onuncu belgesel saat ustası Ramis Asa (72) ile gerçekleştirilirken on birinci belgesel 70 yıldır yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik (84) ile gerçekleştirildi.

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