50 lira alacağını istedi, bacağından bıçaklandı

Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA´da eski iş yerine giderek arkadaşından alacağı olan 50 lirayı isteyen Erdi K. (32), çıkan kavgada bacağından bıçaklandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı´ndaki pizzacıda meydana geldi. Erdi K., daha önce çalıştığı iş yerine giderek, mesai arkadaşları Eren K. (22) ve Ahmet S.´den, 50 lira olan alacağını istedi. Bunun üzerine Erdi K. ile eski mesai arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ahmet S., cebinden çıkardığı bıçağı Erdi K.´nin bacağına sapladı. İkili kaçarken yaralı Erdi K., ihbar üzerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdi K.´nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Eren K. ve Ahmet S.´yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Öte yandan bıçaklı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden tarafları diğer çalışanların ayırmaya çalıştıkları görülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-01 11:50:41
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