Frutti Extra Bursaspor'da Kadji ile yollar ayrıldı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Sezon başı kadromuza kattığımız Kamerunlu oyuncumuz Kenneth Kadji ile sözleşmesini karşılıklı fesih etmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-01 14:22:35



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