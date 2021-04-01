Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kamerunlu oyuncusu Kenneth Kadji’nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Kamerunlu oyuncu Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Kadji ile alakalı yeşilbeyazlı kulüpten resmî açıklama geldi. Açıklama şu şekilde, “Sezon başı kadromuza kattığımız Kamerunlu oyuncumuz Kenneth Kadji ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.