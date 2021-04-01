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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi

İHA

6 ayda 65 engelli aracı tamir edildi

İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, engelleri ortadan kaldırıyor. Ücretsiz hizmet sunan atölyede 6 ayda 65 vatandaşın engelli aracı tamir edildi.
Belediye, 2020 yılı Ekim ayında ilçedeki engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili örnek bir tesisi hizmete almıştı. Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde İnegöl Belediyesi bünyesinde “Engelsiz Tamir Atölyesi” oluşturuldu. İlçedeki engelli vatandaşların araçlarıyla ilgili bakım ve tamir işlemlerinin ücretsiz olarak yapıldığı atölyeden, geride kalan 6 ayda onlarca vatandaş hizmet aldı.
Engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye ve akülü araçlara ücretsiz bakım hizmeti veren İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, tamir sürecinde vatandaşlara kullanmaları için emanet akülü araç temin ediyor. Vatandaşın aracının tamirinin yapılmasının ardından belediyeye ait araç geri alınarak vatandaşın aracı teslim ediliyor. Bu sistemle çalışmasını sürdüren Engelsiz Tamir Atölyesinde, ekim ayından bu yana 65 adet aracın tamiri ücretsiz olarak yapıldı.
Belediye Başkanı Alper Taban, “Sevgide engel olmadığı gibi bizler ilçemizde de engelleri bir bir ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu düşünceyle engelli vatandaşlarımız tarafında sıkça talep edilen engelli araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili bir atölye oluşturduk. DOSTUM tesisleri içerisinde oluşturduğumuz atölyemiz ile engel raporu bulunan vatandaşlarımızın arızalanan araçlarının tamir ve bakımını yapıyoruz. Vatandaşımız 153 hattından Çözüm Merkezimize ve 0 530 157 30 00 WhatsApp hattımız üzerinden belediyemize ulaşıp kaydını yaptırdıktan sonra arkadaşlarımız kısa süre içerisinde bulunduğu yerden gelip aracı alıyor. Atölyede gerekli bakım ve onarım işlemleri tamamlandıktan sonra da teslim ediyoruz. Vatandaşımızın yolda kalma gibi bir durumu olduğunda ise yedek bir araç götürüp kendisine teslim ediyoruz. Verdiğimiz araç tamir süresince kendilerinde kalıyor” dedi.

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