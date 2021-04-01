2. Lig: Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0

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Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Mamak Futbol Kulübü’nü 40 mağlup etti.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Selim Şenöz

(Dk.83 Eren)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Hasan(Dk.69 Taşkın), Sergen, İlyas, Arda (Dk.69 Eren), Alper (Dk.76 Abdullah), Gökhan(Dk.89 Yusuf), Onur (Dk.69 Temel), Rasimcan, Berk, Sadık

MAMAK FUTBOL KULÜBÜ: Erhan Hüseyin, Halil, Mahmut, Enes (Dk.83 Celal), Çağrı (Dk.76 Yiğit), Hakan (Dk.46 Mehmet Halil), Bünyamin, Berkehan, Alperen, Mehmet (Dk.41 Canberk )

GOLLER: Dk.14 Sadık, Dk.44 Berk (P), Dk.48 Alper, Dk.57 Arda (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Rasimcan (Karacabey Belediyespor) Alper (Mamak FK)

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