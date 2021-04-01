Karacabey Belediyespor - Mamak FK: 4-0

Yasin KESKİN / KARACABEY, (DHA)STAT: M. Fehmi Gerçeker
HAKEMLER: Can Cengiz, Süleyman Yavaşoğlu, Selim Şenöz
KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Hasan (Dk. 69 Taşkın), Sergen, İlyas, Arda (Dk. 69 Eren), Alper (Dk. 76 Abdullah), Gökhan (Dk. 89 Yusuf), Onur (Dk. 69 Temel), Rasimcan, Berk, Sadık
MAMAK FUTBOL KULÜBÜ: Erhan Hüseyin, Halil, Mahmut, Enes (Dk. 83 Celal), Çağrı (Dk. 76 Yiğit), Hakan (Dk. 46 Mehmet Halil), Bünyamin, Berkehan, Alperen, Mehmet (Dk. 41 Canberk)
GOLLER: Dk. 14 Sadık, Dk. 44 Berk (P), Dk .48 Alper, Dk. 57 Arda (Karacabey Belediyespor)
SARI KARTLAR: Rasimcan (Karacabey Belediyespor) Alper (Mamak FK)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup´ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Mamak Futbol Kulübü´nü 4-0 mağlup etti.15'inci dakikada Sergen´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Hasan´ın vuruşunda top kaleci Erhan´da kaldı.
24'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Sadık topu filelere gönderdi: 1-0.
42'nci dakikada Arda´ya ceza sahasında Halilcan tarafından yapılan faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Berk topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
48'inci dakikada İlyas´ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Alper´in kafa vuruşu sonucunda top filelere gitti: 3-0.
57'nci dakikada Sadık´ın vuruşunda kaleci Erhan´dan dönen topu Arda ağlara gönderdi: 4-0.
78'inci dakikada Berk´in vuruşunda top defansa ardından direğe çarparak dışarı çıktı.
82'nci dakikada Mahmut´un vuruşunda top kaleci Veysel´de kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karacabey Belediyespor sahasında Mamak Futbol Kulübü´nü 4-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-04-01 18:29:44
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