Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)

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TUTUKLANDI

Bursa´da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri Topçu (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Topçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-04-01 20:11:24



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