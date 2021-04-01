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Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)

DHA

Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim (2)


TUTUKLANDI
Bursa´da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri Topçu (39), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Topçu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-04-01 20:11:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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