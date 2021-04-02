Bağ evinde çıkan yangın, geceyi aydınlattı

Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yenişehir İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İznik Yolu üzerinde bulunan bir bağ evinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 4 itfaiye ekibi, geceyi aydınlatan alevlere kısa sürede müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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