Bursaspor, zorlu haftayı avantajlı geçmek istiyor



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) TFF 1. Lig´de normal sezonun sona ermesine 7 maç kala, şampiyonluk ve Play-Off hattındaki takımlar, oldukça kritik mücadelelere çıkacak. Ligin 28. haftasında oynanacak karşılaşmalar, geride kalan haftaları da doğrudan etkileyecek.

Ligde son 2 maçından galibiyetle ayrılan Play-Off hedefindeki Bursaspor pazartesi günü sahasında, son haftaların formda ekibi Altay ile karşılaşacak. Bursa temsilcisi, ligde 40 puan ile 9. sırada yer alırken, Play-Off hattının da 7 puan gerisinde bulunuyor. Rakiplerinin de birbirleriyle oynayacağı haftayı kayıpsız geçmek isteyen yeşil-beyazlılar, Altay maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir ekibi ise Bursaspor´un 10 puan önünde, 50 puana sahip ve 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Haftanın bir diğer önemli karşılaşmasında; 2. sıradaki Yılport Samsunspor, 8. basamakta Play-Off mücadelesi veren Tuzlaspor´a konuk olacak. Tuzlaspor´un 41 puanı bulunurken, Samsun ekibi de 51 puanla şampiyonluk yarışında yer alıyor. 56 puanlı lider GZT Giresunspor da, 47 puan ile 6. sırada bulunan İstanbulspor´u sahasında ağırlayacak. Play-Off hattını yakından ilgilendiren bir başka mücadelede ise 49 puan ile 4. sıradaki Adana Demirspor, evinde 46 puan ile 7. basamaktaki Ankara Keçiörengücü´nü konuk edecek.

Bursaspor cephesi, özellikle Play-Off hedefinde rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacağı haftayı avantaj olarak görürken, Altay galibiyetiyle, üst sıralarla arasındaki puan farkını da azaltmayı hedefliyor. Altay maçının ardından da Bursa temsilcisini zorlu bir fikstür daha bekliyor. Sonraki hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanına gidecek Bursa ekibi, ardından Bandırmaspor´u ağırlayacak ve hemen ardından Samsun deplasmanında boy gösterecek. Yeşil beyazlıların, bu mücadeleleri ligdeki kaderini belirleyecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-02 10:20:29



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