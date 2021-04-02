Yıldırım'da su kesintisi

Lenfoma ile mücadele eden oyuncudan açıklama

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım Millet Mahallesi Şühedâ Caddesi, Akkuş Sokak, 2.Vatan Caddesi ve Yunusemre Bulvarı arası ile civarında 03.04.202104.04.2021 tarihlerinde, 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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