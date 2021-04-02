Müzik sesi üzerine girilen bodrum kat, kaçak pavyon çıktı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, müzik sesi üzerine girdikleri iş hanının bodrum katında kaçak pavyonla karşılaştı. Müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye 3 bin 150´şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza verildi.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün ilçe genelinde denetim yaptı. Altıparmak Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir iş hanının bodrum katından müzik sesi geldiğini fark etti. Müzik sesinin kesilmemesi üzerine iş hanına giren ekipler, bodrum katta, kaçak işletilen pavyon olduğunu gördü. Baskın yapan polis, müzik eşliğinde eğlenen 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150´şer liradan toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı. Mekan, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-04-02 11:37:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.