Otizmli çocuklar “ay çiçeği” kartıyla fark edilecek

Dünya Otizm Günü dolayısıyla otizmli çocuklar ve ailelerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin hazırladığı “ayçiçeği” yaka kartlarını ilçedeki bütün otizmli çocuklara ulaştıracaklarını söyledi.

İnegöl Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Günü münasebetiyle farklı bir çalışma başlattı. Hastalıkları fark edilemediği için toplum içerisinde hem aileleri hem kendileri sıkıntı yaşayan otizmliler için “ayçiçeği” yaka kartı uygulaması başlatıldı. Şehrin muhtelif noktalarına afişlerin de asılacağı çalışma çerçevesinde otizmli çocuklar için özel olarak yaka kartları hazırlanacak. Bu kartlar sayesinde otizmliler İnegöl Belediyesi’nin bütün birimlerinde kolaylıkla fark edilip kendileriyle özel olarak ilgilenilecek. Aynı şekilde şehirde bu hassasiyetin oluşması için de bilgilendirmeler yapılacak. Yaka kartlarıyla fark edilecek olan otizmliler ve ailelerinin bu uygulama sayesinde topum içinde daha rahat sosyalleşebileceği düşünülüyor.

Otizmli çocuklar ve ailelerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Alper Taban, , “2 Nisan Dünya Otizm Günü. Bu vesileyle şehrimizdeki otizmli çocuklarımız ve aileleriyle bir araya geldik. Ailelerimizle aslında göreve geldiğimiz günden bu yana irtibattayız. Açıkçası onları anlamaya çalışıyoruz. Sadece bu özel günü kutlamakla yetinmeyerek çözüm noktasında ve onların beklentileri hususunda neler yapabileceğimizi istişare ettik. Bilhassa çocuklarımız, hiperaktif diyebileceğimiz boyutta çok hareketli, enerjileri çok yüksek. Bundan dolayı ailelerimizin çocuklarını kontrol etmesi zorlaşıyor. Toplum da çok farkında değil. Çocuklar çok hareketli olduğu ve dışarıdan bakıldığında fark edilemedikleri için aileler çocuklarını kontrol edemiyor gibi bir manzara ortaya çıkıyor. Bu aslında yanlış. Ailelerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde otizmi temsil eden ayçiçeği sembolünü kullanarak vatandaşımızın dikkatini çekmek istiyoruz” dedi.

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