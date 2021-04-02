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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaşım ve Lojistik Master Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda inşa ettiğimiz ulaştırma ağları ile bölgemizde lojistik bir süper güç haline geldik" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, birtakım ziyaretlerde bulunmak ve temel atma törenine katılmak üzere Bursa´ya geldi. Bakan Karaismailoğlu ilk olarak EmekYHT GarŞehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Temel Atma Töreni´ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu´na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.
`DEV PROJELERİN HEDEFİ YENİ YATIRIMLARI, VERİMLİLİĞİ, İSTİHDAMI ARTIRMAK´
Bakan Karaismailoğlu, 2003´ten bu yana 1 trilyon lirayı aşan yatırımlarla tüm Türkiye sathında gerçekleştirdikleri dev projelerin hedefinin, tüm şehirleri dünyayla ve birbirleriyle ulaşımın her aşamasında bağlayarak, yeni yatırımları, üretkenliği, verimliliği ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi.
Ulaşım ve Lojistik Master Planı ve 2023 Stratejik Planı doğrultusunda inşa ettikleri ulaştırma ağları ile Türkiye´nin, bölgede lojistik bir süper güç haline geldiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bölgemizde ve ülke sathında, iş dünyamıza ve insanımıza hareket kabiliyeti sağladık. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hale geldik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa´mızı da içine alan Marmara Ringini oluşturduk. 1915 Çanakkale Köprüsü´nü de 18 Mart 2022 de açarak, bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getirmiş olacağız. Dünyanın ticaret yollarında; artan hakimiyetimiz Marmara Bölgesi ile sınırlı değil. Tüm Türkiye coğrafyası Orta Koridor dediğimiz, Londra´dan başlayarak Avrupa´yı Çin´e bağlayan yeni ticaret yolunun doğal bir köprüsü haline gelmiştir. Bugün, BaküTiflisKars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında da iddiamızı ortaya koyarken, Pekin´den Londra´ya uzanan Demir İpek Yolu´nun en stratejik bağlantı noktası olduk. Orta Koridor´u etkin kullanabilirsek, halen yıllık 710 milyar dolar tutarında olan AvrupaÇin ticaret trafiğinde söz sahibi olacağız" dedi.
BURSA'NIN SADECE ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 27 MİLYAR 485 MİLYON LİRA YATIRIM
"20032020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla´ya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi oldu" ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, toplam istihdama etkinin de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleştiğini duyurdu.
Son 19 yılda Bursa´nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına 12 milyar 830 milyon lirası Yap-İşletDevret kapsamında olmak üzere yaklaşık 27 milyar 485 milyon lira yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "2003´te 194 kilometre bölünmüş yol vardı, 404 kilometre daha yeni bölünmüş yol yaparak toplamda 598 kilometreye ulaştık. İstanbulGebze-Orhangaziİzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, BursaİnegölBozüyükAnkara Sınırı Yolu, BursaKaracabey Yolu, BursaMudanya gibi nice yolu, bölünmüş yol haline getirdik. Nice köprülü kavşağı halkımızın hizmetine açtık. 1953 yılında çıkarılan bir yasayla Bursa-Mudanya hattının kapatılmasından yıllar sonra Bursa´yı demiryolu konforu ve hızı ile yeniden buluşturuyoruz. Ankaraİstanbul YHT hattına bağlantılı olarak BursaYenişehirOsmaneli arasında hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Şu anda, 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-YenişehirOsmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmalarımız devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan BursaGölbaşıYenişehir hattında altyapı çalışmalarında yüzde 74,8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki YenişehirOsmaneli´nin arasında da çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
`RAYLI SİSTEMLER, TRAFİK SORUNUNU ORTADAN KALDIRMADAKİ EN ETKİLİ VE EN ÇEVRECİ YOLLARDAN BİRİDİR´
Şehir içi ulaşımın en hızlı yollarından birinin metro hattı olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Raylı sistemler, özellikle büyük şehirlerde var olan trafik sorununu ortadan kaldırmadaki en etkili ve en çevreci yolardan biridir. İstanbul Başakşehir´de Çam ve Sakura Hastanesi´ne ulaşımı sağlayacak 6 kilometrelik metroyu, Kayseri´de şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak 7 kilometrelik tramvayı, Kocaeli´de şehir hastanesine erişim sağlayacak 3 kilometrelik tramvayı ve bugün burada Bursa Şehir Hastanesi´ne vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmeyi bize nasip eden Allah´a şükürler olsun. Emek-YHT GarŞehir Hastanesi Metro Hattı ile bu dev ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bursa´mızda 4 istasyonla hizmet verecek, 6 kilometre uzunluğundaki EmekYHT GarŞehir Hastanesi Metro Hattı ile yeni bir başlangıç daha yapıyoruz Bildiğiniz gibi, EmekYHT GarŞehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile Bakanlığımızca devralınmıştır. Metro hattımız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometreden 52,7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan EmekArabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesi´ne ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşmalarını kolaylaştıracaktır. Az önce bahsettiğim yapımı yine Bakanlığımızca devam ettirilen BursaYenişehirOsmaneli YHT hattı ve metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa´nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Projemiz kapsamında, 140 bin metrekare alan üzerinde metro depo bakım ve parklanma tesisi de inşa edilecektir.  Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakımtamir ve park ihtiyacına da hizmet edecektir. Hattımız açkapa yöntemiyle inşa edilecek, bittiğinde caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır" açıklamalarında bulundu.
`BURSA, RAHAT BİR NEFES ALACAK´
Son olarak, 2023 yılı içinde tamamlanmasını hedefledikleri EmekYHT GarŞehir Hastanesi Metro Hattı´nın faaliyete geçtiğinde çok büyük maddi kazanımlar da sağlayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "20232050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda; zamandan 796,66 milyon dolar, karayolu bakım ve işletmesinden 58 milyon dolar, önlenecek kazalardan 1,17 milyon dolar, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 15,64 milyon dolar olmak üzere toplam ekonomik kazancımız 871,47 milyon dolar olacak. Ayrıca karbondioksit salınımı 235,13 ton azalacak. Bursa rahat bir nefes alacak" ifadelerini kullandı.
Daha sonra, temel atma töreni gerçekleştirildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Semih ŞAHİN
2021-04-02 12:46:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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