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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı

İHA

Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı

TFF 1. Lig’de bu hafta Altay’la karşılaşacak olan Bursaspor, geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı. Yeşilbeyazlı takım, 20192020 sezonunda 27 haftada 48 puan toplamıştı.
TFF 1. Lig’de PlayOff mücadelesi veren Bursaspor, geçen sezonun gerisinde kaldı. Transfer tahtasını her iki dönemde de açamayarak genç bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan, ancak buna rağmen beklentinin üstünde puan toplayan yeşilbeyazlı takım, 27 hafta sonunda 40 puan elde etti. 20192020 sezonunda ise Bursaspor, 27 haftayı 14 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle geçmiş ve 48 puan hanesine yazdırmıştı. Ancak puan silme cezası alan Bursa ekibinin puanı 45’te kalmıştı. Sezon sonunda ise 56 puanla 6. sırada yer alan Bursaspor, PlayOff’a katılmış ancak Adana Demirspor’a elenmişti.
Yeşilbeyazlı takım, ligin 28. Haftasında Pazartesi günü sahasında Altay’la karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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