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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitenin yolları yenileniyor

İHA

Üniversitenin yolları yenileniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) kendi öz kaynaklarıyla yaptığı merkez kampusu Özlüce girişi ile kütüphane arasındaki 750 metrelik yol törenle trafiğe açıldı. 3 milyon 100 bin TL’lik harcamanın yapıldığı 750 metrelik yola modern bisiklet ve yaya yolu da eklendi.
Modern ve ulaşılabilir bir üniversite hedefiyle ocak ayında yapımına başlanan Özlüce tarafındaki merkez kampus giriş yolunun genişletme ve yenileme çalışmaları tamamlandı. İzmir yolu/üniversite metro istasyonu arasındaki yol inşaatıyla birlikte toplam 1550 metrelik yol yenilenmiş oldu.
Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, son bir yıl içerisinde üniversitedeki alt yapının modernleştirilmesi maksadıyla önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 46 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Kılavuz, “Mevcut alt yapımız üniversitemizin yaşıyla orantılı olarak eskiyor. Bu konuda özellikle yollarımız maalesef büyük sıkıntılara sebebiyet veriyordu. Keşke çok daha önce yenileme çalışmaları başlatılmış olsaydı. Biz göreve gelir gelmez eksiklerin tespiti ve yapılması gereken acil çalışmaları belirledik. Projelerimizi başlattık ve çok şükür tamamlamak da nasip oldu. Etrafında bisiklet ve yürüme alanları bulunan bu yollar kampüsümüze gelen herkes için güzellikler ve kolaylıklar sağlayacak” diye konuştu.
Üniversite yönetimi olarak ‘sürdürülebilir kampus’ projesini de hayata geçirmeye başladıklarını açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, proje kapsamında genel bir çevre düzenlemesi, sürdürülebilir ekonomi ve kalkınma modelleri uygulayacaklarını belirtti. kampusa gelen herkesin çok daha güzel bir üniversite ortamı ile karşılaşmasını arzu ettiklerini aktaran Kılavuz, “Yenilenen yollarımızın hayırlara vesîle olmasını diliyoruz. Buradan yürüyen gençlerimizin, memleketimize ve insanımıza hayırlı işlerde bulunmalarını arzu ediyoruz. Yollarımızın bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Alt yapı da yenilendi
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Ocak ayı itibariyle inşaatı başlatılan yolda 1600 metrelik yeni yaya yolu, 800 metrelik bisiklet yolu, 1500 metrelik yağmur suyu hattının tamamlandığını söyledi. Bitirilen yolun altından geçen bütün enerji hatlarının değiştirildiğini ve güvenlik kameraları için fiber hat çekildiğini belirten Kılavuz, yoldaki aydınlatma direkleri de tamamen yenilenerek enerji tasarruflu lâmbalar takıldığı bilgisini paylaştı.

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