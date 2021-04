Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor" "Türkiye'de yüzde 5,9'luk büyüme beklentisi var" "İdrak yoksunluğu nedeniyle haksız eleştirilere uğruyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin son yıllarda pek çok cephede savaştığını fakat hala haksız eleştirilere maruz kaldıklarını ifade etti. Karaismailoğlu, "OECD'ye göre Türkiye'de de yüzde 5,9'luk büyüme beklentisi var" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Türkiye'nin ekonomisini değerlendiren Karaismailoğlu, IMF, küresel ekonomide 2021 yılında yüzde 5,2'lik büyüme öngördüğünü belirten Karaismailoğlu, "Bir yılı aşkın süredir, pandemi koşulları nedeniyle dünya ekonomisi ciddi bir durağanlık sürecinden geçiyor. Ancak tedavi ve aşılama konusunda önemli ilerlemeler yaşanmasıyla, 2021 yılı sonu itibariyle küresel ekonominin hızlı bir toparlanma yaşaması bekleniyor. Öyle ki IMF, küresel ekonomide 2021 yılında yüzde 5,2'lik büyüme öngörüyor. OECD’ye göre Türkiye’de de yüzde 5,9’luk bir büyüme beklentisi var. Türkiye için ortaya çıkan bu olumlu tabloda hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmalarının önemi büyük. Bu zor koşullar altında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de 4 bini aşkın şantiyemizde, elbette tüm sağlık tedbirlerini alarak projelerimizin inşasını aralıksız sürdürdük. Havayollarımız etkinliğini korudu, dünyanın yeni transit merkezi İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından son derece aktif bir yıl geçirdi. Demiryolu Reformumuz kapsamında oluşturduğumuz BaküTiflisKars Demiryolu Hattımızla, duran ticari hatlara Orta Koridor üzerinden alternatif bir güzergah oluşturup, AvrupaAsya arasında ticaretin kesintisiz sürdürülmesini sağladık" dedi.

Limanların bu süreçte aralıksız çalıştığını vurgulayan Karaismailoğlu, "İhracatımıza her zaman olduğu gibi omuz verirken, pandeminin en yoğun günlerinde dahi ülkemizin temel ihtiyaçlarını başarıyla karşıladılar. Her daim üretkenliğiniz ve verimliliğiniz ile ekonomimizi ayakta tutan sizler de takdire şayan bir grafik ortaya koydunuz. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020 yılında ihracat hedeflerimize ulaştık. Ocak 2021 itibariyle yıllık sanayi üretimimizin yüzde 11,4 oranında artırdık. Türkiye pandemi koşullarında dahi tüm dünyanın hayretle izlediği bir ülke oldu. Üretkenliğini ve büyümesini inançla devam ettirdi. En zor anlarda dahi yılmadan, inancımızdan güç alarak muazzam bir başarı elde ettik. Çünkü hepimizin kalbinde, yanan bir ateş gibi, daha zengin, daha güçlü, gelişmekte olan değil gelişmiş bir Türkiye inşa etmeye olan inanç var. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu inanç sayesinde sarsılmaz bir ekonomik güç olarak giriş yapacağız" diye konuştu.



"Türkiye son yıllarda pek çok cephede aynı anda savaşıyor"

Türkiye'nin son yıllarda pek çok cephede aynı anda savaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Sağlıktan, eğitime, tarımdan sanayiye, savunmadan ulaştırmaya hemen her alanda 19 yıldır hükümetlerimiz tarafından çok büyük bir emek verildi. İhmal edilen her iş yeni baştan ele alındı, tespit edilen tüm eksikler giderildi. Ekonomide bir üst lige yükselmemizi sağlayacak katma değerli dev projeler hayata geçirildi. Ulaştırma ve haberleşme altyapımızın çağa uygun hale getirilmesi ve özellikle ekonomimize dayanak olacak bir klasmana erişebilmesi için de 1 trilyon lirayı aşkın yatırım yaptık. 'Bütünsel kalkınmanın istisnası olmaz' dedik. Doğubatı, kuzeygüney ekseninde ülkemizin tüm altyapısını yeniledik. Ne bir ilimizde ne bir köyümüzde basılmadık bir karış toprak bıraktık. Vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı dünya ile bağlarken, bir yandan da sanayicilerimizin üretkenliğini artırmak, güçlü bir lojistik altyapıyla yeni pazarların kapılarını açmak için gece gündüz çalıştık" ifadelerini kullandı.



"İdrak yoksunluğu nedeniyle haksız eleştirilere uğruyoruz"

Zaman zaman kimilerinin idrak yoksunluğu nedeniyle haksız eleştirilere uğradıklarının anlatan Karaismailoğlu, "Ne gerek vardı bu kadar yatırıma' diyenler, 'yaptırmayız' diyenler, 'başaramazsınız' diyerek önümüze çıkanlar oluyor. Eminim, her biriniz birer girişimci ve iş insanı olarak bizi en iyi anlayanlarsınız. 'Olmaz' diyenlere 'Neden olmasın' diyenler her zaman kazanır. Zafer,

herkes durduğunda koşmayı sürdürenlerindir. İşte bu 'Neme lazımcı'lar konuşadursun, bizler 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasının ihtiyaçlarını bugünden karşılamak için çalışıyoruz. Oysaki devlet aklıyla atılan tüm bu adımların stratejik bir nedeni var ve Türkiye’ye kazandıracakları bugünden hesaplanıyor. Lojistik Master Planımız, Ulaşım Ana Planımız ve 2023 Stratejik Planımız doğrultusunda ülkemizi dünya ile ulaşımın her modunda bağlayacak, şehirlerimiz arasında gidişgelişi artıracak bir hareketlilik altyapısını oluşturduk. Lojistik açıdan bölgemizde bizi süper güç yapacak ulaştırma ağlarını bir bir inşa ettik. Hem ulaştırmada hem de haberleşmede dijitalleşen dünyayı yakalayacak nitelikte projeler hayata geçiriyoruz. 2021 yılı bütçesi içinde yüzde 31’lik bir orana sahip olan ulaştırma ve altyapı yatırımlarımız, yaptığımız ve devam eden projelerimizle birlikte toplam 1 trilyon 555 milyar TL’ye ulaşacak" dedi.



"1915 Çanakkale Köprüsü'nü gelecek yıl açacağız"

Yapılan yatırımların geri dönüşünü çoktan almaya başladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, "20032020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi oldu. Yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik dolaylı ve doğrudan istihdam gerçekleşmesine katkı yapıldı. Yeri geldiğinde özel sektörümüzle birlikte çalışarak, ülkemizin geleceği için kalıcı eserlerimizi hem hızlı hem de yüksek niteliklerde inşa ediyoruz. Bakanlığımızın 20032020 yılları arasında devlet bütçesi ve Kamu Özel İşbirliği’yle yaptığı yatırımların toplam tutarı da 169 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Ulaştırma ve haberleşmede yaptığımız her proje Türkiye’de sanayinin gelişmesinde, yeni yatırımlara uygun ortam oluşturulmasında ve ihracat perspektifimizin genişlemesinde hayati bir rol oynuyor. Bu çerçevede, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hizmete sunduk. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de gelecek yıl 18 Mart’ta hizmete açacağız" şeklinde konuştu.



"Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı"

Atılan tüm adımların sanayicilerin de dünya ölçeğinde ticari başarılara imza atabilmesi için olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Hazine kaynaklarımızın yanı sıra özel sektör iş birliği ile dev projelerimizi bir an önce hayata geçirmemiz bu sonuçlara bir an önce ulaşmak içindir. Uzakları yakın etmek, işiniz gereği nereye gitmek isterseniz en hızlı ve konforlu şekilde sizleri oraya ulaştırmak içindir. Bu amaçla yaptığımız işlere bir kez daha göz atarsak şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz: Hükümetlerimiz döneminde, yapılan 1 trilyon liranın üzerindeki yatırımımızı ulaşımın ve haberleşmenin tüm modlarına paylaştırdık. 2003 yılındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş uzunluğumuzu, 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımız, 33 bin 523 kilometreye ulaştı. Yapım çalışmaları devam eden otoyol uzunluğumuz 318 kilometreyi aşmaktadır. Uzun yıllar ihmal edilen demiryollarımızda da önemli aşamalar kat ettik. Milli ve yerli bir demiryolu endüstrisi oluşturma, demiryollarını üretim merkezlerine ve limanlara bağlama yönündeki çalışmalara da önem veriyoruz. Fabrikalarımız da Milli elektrikli tren seti, lokomotifler ve özgün motor projelerimiz başarı ile devam ediyor. Milli Banliyö Tren Seti Projesi başladı. 2021 yılında tasarımı tamamlanarak prototip imalatına başlayacağız.Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı yüzde 60’a ulaşmıştır. Yerlilik oranı seri üretimde yüzde 80’e çıkacak. Artık raylarımızda yerli üretim araçlarımız çalışıyor. Raylı sistem araç ve ekipmanları üretiminde Bursa’da da çok önemli gelişmeler var. Hatlarımızda Bursa’da üretilen araçları kullanıyoruz. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda demiryolu sektör payını 2023 yılında yolcuda yüzde 5'e, yükte yüzde 10’a, 2035’te ise yolcuda yüzde 15’e, yükte yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

2003’ten bu yana ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının sanayiye toplam katkısı 225 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, "Bir de dolaylı yollardan sağlanan katkıları düşünürsek, meselenin boyutlarını daha doğru idrak edebiliriz. İşte bu yüzden, birlikte hareket etmemiz, ortak hedeflere ve başarıya odaklanmamız, diyaloğu elden bırakmamamız çok önemli. Ülkemiz için önemli, geleceğimiz için önemli, evlatlarımız için önemli" ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Toplantının ikinci kısmı basına kapalı olarak devam etti.

